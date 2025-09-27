Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores cebollas rellenas en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Propuesta de las cebollas rellenas que lidera este ranking.

Yantar Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:51

Son laboriosas, pero es un plato que no debemos perder. Son una seña de identidad de la cocina asturiana. Se pueden rellenar de multitud de ingredientes, aunque lo más importante es que la cebolla esté bien cocinada, que se deshaga en la boca, que la nota dulce esté equilibrada y que la salsa aporte sabor. Por suerte, son muchos los restaurantes que las siguen preparando y como cada semana 'la gran afición', formada por 50 personas, emite su veredicto.

10 Oviedo Bar Casa Chus

Es un «lugar humilde», donde «cocinan como los ángeles». Todo «en plan muy casero».

9 El Entrego La Sindical

Otra «buena referencia de la cuenca del Nalón», «con abundante relleno» y «mucha salsa», de «toma pan y moja».

8 Gijón Casa Tino

Más tradicionales, «imposible», «caseras, caseras». «Llevan muchos años preparándolas», y «le tienen pillado el punto».

7 Avilés Aimé

Son «diferentes, porque las rellenan con queso de Oscos», y además «llevan salsa romescu». «Buena técnica y buen sabor».

6 Alto de la Madera (Siero) Casa Narciandi

Las preparan «rellenas de bonito» y vienen «acompañadas de patatas y pimientos», «con una salsa muy sabrosa».

5 Turón Casa Chuchu

Este plato «lo bordan». Están «rellenas de carrillera» y llevan «una farsa con verduras muy rica». Las hacen «al vacío» a 90 grados.

4 Posada de Llanera Arraigo

Ángel «guisa muy bien, domina los fondos». Son una cebollas «muy mimadas», «rellenas de un bonito de calidad». «Sabor y textura».

3 El Entrego El Zamorano

«Cocinadas a fuego lento y con una salsa contundente». Las hay de bonito y de carrilleras de cerdo, «son perfectas».

2 Vega del Rey (Lena) Parador del Rey

Paloma prepara «unes cebolles repletes de sabor», de bonito, que vienen «con láminas de boniato y yema de huevo». Son «insuperables».

1 Anieves (Oviedo) Bar Camacho

Gustan mucho «por su toque casero y tradicional». Las preparan rellenas de bonito y también las tienen de picadillo. «Cada una tiene su singularidad, pero están buenas las dos». Las de bonito «son más elegantes y finas», y consiguen «que la cebolla quede muy tierna, muy jugosa». Las de picadillo «tienen punch» y «logran que contraste muy bien la nota dulce de la cebolla con el picante de la carne». Teresa «es una guisandera que cocina muy rico».