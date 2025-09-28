La innovación que emociona en la hostelería sostenible, a debate en Asturias

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Mirta Rodríguez, de Torneiro; Xune Andrade, de Monte; Lara Roguez, de Abarike; Adrián San Julián de Yume; Josep Moreno de Deliranto; Diego Fernández de Regueiro; Ricardo Señorán, de Farragua; Fran Heras, de Mi Candelita; Elena Fernández, de Panduru, e Iván Hortal, de Grupo Leyenda.

La innovación, cuando es capaz de emocionar, se convierte en motor de cambio. Eso es lo que se vivirá los próximos martes y miércoles en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde se celebrará el III Congreso de Gastronomía y Hostelería Sostenible I+D+I Ciudad de Oviedo, organizado por Idea Redonda y con EL COMERCIO como Media Partner. Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, el encuentro se consolida como una cita imprescindible que une gestión, gastronomía y sostenibilidad para mostrar que el futuro ya está aquí.

Martes 30 de septiembre Creatividad y compromiso

Programa del martes 16.30 horas. Acto oficial de inauguración.

16.45 horas. Josep Moreno, chef de Deliranto (estrella Michelin) habla de 'Innovación que emociona'.

17.20 horas. Álvaro Bravo, CEO de Universal Plastic, sobre 'Sostenibilidad y materialidad: innovación en envases para hostelería'.

17.45 horas. El pueblo, desarrollo sostenible de negocio, con Mirta Rodríguez (El Torneiro), María Fernández (Mesón El Centro) y Xune Andrade (Monte).

18.30 horas. Lara Roguez, chef de Abarike, sobre 'Innovación contra el desperdicio, una nueva mirada a la cocina responsable'.

19.15 horas. Técnicas de innovación en la cocina con Adrián San Julián (Yume), Ricardo Señorán (Farragua) y Diego Fernández (Regueiro).

19. 30 horas. Compromiso social y medioambiental y alta restauración, con Elena Cebada (IGPTernera Asturiana) y Alicia Palacios (Grupo Nature-Hostería de Torazo).

La jornada inaugural, que contará con la participación institucional del Ayuntamiento de Oviedo, la Viceconsejería de Turismo y Otea, dará paso a un recorrido por distintos enfoques de la hostelería del mañana. Josep Moreno, chef del restaurante Deliranto de Salou con estrella Michelin, abrirá el programa con la ponencia 'Innovación que emociona: la puesta en escena como experiencia gastronómica'. La mirada empresarial llegará de la mano de Álvaro Bravo, CEO de Universal Plastic, con 'Sostenibilidad y materialidad: innovación en envases para la nueva hostelería'. Además, gracias a una colaboración con Universal Plastic, se recogerá en nombre de los asistentes alrededor de 100 kilos de plástico de las playas asturianas, contribuyendo así con la presencia en este Congreso a mejorar el entorno más cercano.

El bloque titulado 'El Pueblo: Desarrollo Sostenible de negocio' reunirá a Mirta Rodríguez (El Torneiro), María Fernández (Mesón El Centro) y Xune Andrade, chef de Monte con estrella Michelin, para mostrar cómo se puede innovar para crecer sosteniblemente desde el territorio y con el producto como bandera. Lara Roguez, del restaurante Abarike, planteará nuevas formas de afrontar la lucha contra el desperdicio en 'Innovación contra el desperdicio: una nueva mirada a la cocina responsable'.

La innovación en técnicas de cocina tendrán también un espacio protagonista con Adrián San Julián (Yume Gastrobar), Ricardo Señorán (Farragua) y Diego Fernández (Regueiro), quienes presentarán 'Técnicas de innovación en la cocina'. La jornada se completará con la visión de Elena Cebada, directora gerente de la IGP Ternera Asturiana, y Alicia Palacios, gerente de Grupo Nature-Hostería de Torazo, que abordarán el papel de la alta restauración cuando se compromete con la sostenibilidad social y medioambiental.

Miércoles 1 de octubre La gestión con sello propio

Programa del miércoles 9.30 horas. Apertura

10 horas. Jefas de sala, innovación, gestión y hospitalidad con sello propio: Iratxe Miranda (Yume), Sonia González (Cocina Cabal) y Génova Bilbao (NM).

10.45 horas. Repostería circular: Elena Fernández y Ana Marcos, Panduru Artesanía.

11.15 horas. Rocío Lozano, cofundadora de Restaurantic: 'Reservar el futuro: tecnología e inteligencia artificial para un restaurante más rentable y eficiente'.

12.15 horas. Casos de éxito de la iniciativa 'Hostelería por el clima' de Coca Cola, Coca Cola, Café Dindurra, Sibuya.

12.45 horas. Gastronomía sostenible, BBVA.

13.15 horas. Nuevos modelos de negocio hostelero, con Fran González (Lola Melón), Fran Heras (Mi Candelita) e Iván Hortal (Grupo Leyenda Gastroclub Amaná).

La segunda jornada abrirá con una mesa protagonizada por mujeres que están transformando la gestión de sala en Asturias. Bajo el título 'Jefas de sala: innovación, gestión y hospitalidad con sello propio', participarán Iratxe Miranda, sumiller y jefa de sala en Yume; Génova Bilbao, jefa de sala y sumiller de NM de Nacho Manzano, y Paula Lamas, gerente y jefa de sala del restaurante Roble by Jairo Rodríguez. Su testimonio pondrá sobre la mesa cómo la sala es hoy un espacio de innovación tanto o más que la propia cocina.

A lo largo de la jornada se sucederán nuevas ponencias y mesas redondas centradas en la gestión empresarial, el compromiso medioambiental y la evolución de la hospitalidad como palanca de transformación. El congreso pondrá así el broche final a dos días que demuestran que innovación y sostenibilidad ya no son aspiraciones de futuro, sino realidades aplicadas en restaurantes, hoteles y bares de toda Asturias.

Si en su primera edición este congreso demostró que la sostenibilidad podía ser rentable, y en la segunda, que era una palanca de futuro, en esta tercera entrega se subraya que la innovación sostenible ya está presente en el día a día de los negocios hosteleros. Con inscripción gratuita y un formato abierto, el encuentro vuelve a nacer en Asturias para proyectarse hacia toda la hostelería española, confirmando que el futuro del sector se construye desde aquí y ahora.