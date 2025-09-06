El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores hamburguesas en Asturias?

Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:36

Están arrasando. La creatividad ha disparado el interés de todo tipo de públicos y cada vez se introduce mejor carne y se respeta más el punto de cocinado. 'La gran afición' defiende que menos es más, y que hay una línea roja, si hay que comerla con guantes es que algo no va bien. Exiten hamburgueserías especializadas, cadenas, e incluso cada vez más gastrobares se apuntan a la moda de tener una o varias hamburguesas. Además del 'top 10' gustan mucho las de Güelito's burger, Meraki, Nastura, Bowies, ATM, Casa Pedro y Candelaria de Mela.

  1. 10

    Gijón

    Pikiti burger

Gusta mucho, tiene 'un pan increíble y muy buena carne'. Es 'un sabor original y distinto'.

  1. 9

    Oviedo

    Caprichos

Doce hamburguesas para elegir, 'a cuál mejor', con 'tres gramajes diferentes, de hasta medio kilo'.

  1. 8

    Gijón

    La escalerona

Un ´clásico que se mantiene inmutable', que 'tiene mucho mérito' y donde 'no hay florituras, solo tomate y lechuga si quieres'.

  1. 7

    Oviedo

    Casa Conrado y Suárez

Es una 'smash burger a partir de costilla de buey deshuesada', mayo chipotle, beicon y cebolla caramelizada, 'muy buena'.

  1. 6

    La Felguera

    Nieto´s burger

Son de una 'calidad suprema', tiene opciones clásicas y modernas, con 'patatas caseras y carne madurada'.

  1. 5

    Gijón

    Berthy´s

Mucha variedad y siempre innovando, 'con muy buena carne y esa nota ahumada característica', 'pocos hechas y muy jugosas'.

  1. 4

    Mieres

    TC28

Hamburguesa 'de autor, con el sello de Mario', 'equilibrada, sabrosa y de punto perfecto'.

  1. 3

    Gijón

    Baka Vieja

Es de las últimas en llegar y destaca por 'el nivel de su carne' y 'un pan muy rico', además de 'un sitio coqueto'.

  1. 2

    Gijón

    Vacvno

Se ha consolidado 'como una opción muy seria', tiene 'trece opciones, muy diferentes', con 'carne de diez'.

  1. 1

    Gijón

    Arde Lucus

Destaca por su 'regularidad, siempre están igual de buenas', por ofrecer 'diversos tipos de pan y salsas', y por estar cocinada 'en su punto. no hay desviación'. Presentan más de diez opciones diferentes, 'con una carne picada muy bien trabajada', todas son personalizables, admite reservas y se pueden pedir a domicilio.

