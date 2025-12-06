Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores platos con setas en Asturias?

Yantar Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:36 Comenta Compartir

El otoño es tiempo de setas. Cada vez es más complicado degustar las silvestres, pero a la vez las estamos encontrando de cultivo muy bien cuidadas y tratadas. Los boletus son los reyes de la gastronomía setera actual, pero no es lo mismo un edulis que un pinícola. También se encuentran con facilidad trompetas de los muertos, níscalos, portobello, 'shiitake', rebozuelos, seta de ostra, de cardo... Lo más habitual es saltearlas y acompañarlas con huevo.

10 Las Vegas de San Esteban (Morcín) Angleiru

Es un «lugar típico para tomarlas a la parrilla», que se «ha actualizado en decoración, pero mantiene la misma receta de hace 40 años».

9 Gijón La Pondala

Un lugar centenario «donde tomar muy buenas setas», «tratadas de forma sencilla, salteadas». Presentes también «con venao y con merluza».

8 Proaza Senderuela

«Gran variedad», con «puerro y gamonéu, fantásticas», en revuelto con morcilla, en pastel, en un pote, con «fabes y hasta con alcachofas».

7 Luces (Colunga) Tella

Las tienen «como sugerencia», «níscalos y trufa blanca» y en el degustación, con «un guiso de setas con fondo de pato y yema». 'Muy ricas'.

6 Gijón Zascandil

Están «muy presentes», trabajan los boletus a la plancha, un «variado de setas salteadas con jamón y huevo», y canelones con setas y foie.

5 Oviedo Casa Lobato

Un clásico de las setas en temporada, solas y como guarnición, en un bacalao con pilpil de hongos o un solomillo con crujiente de setas.

4 Gijón Ume

Prepara «muy bien los boletus», que alterna con trufa y otras setas «según mercado, que es lo mejor».

3 Posada de Llanera Arraigo

Todo un especialista, «que respeta mucho el producto». Este mes tiene níscalos en caldo de cocido, pie violeta, trompeta...

2 Cuérigo (Aller) Ca'l Xabú

Sus jornadas de las setas en octubre son «míticas». Preparan «muy bien», angula de monte, lengua de vaca o colmenillas.

1 Oviedo Casa Arturo

Cuando llega la temporada trabajan las setas, especialmente los boletus, a la plancha, en ocasiones acompañados de foie. Gustan especialmente a la gran afición «por su mordida, perfecta», y porque «el toque de plancha lo clavan, le dan el tostado justo para que preserven todo el sabor y textura». Suelen estar «entre las sugerencias del día, recién llegados».

