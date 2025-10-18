Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato
Yantar
Sábado, 18 de octubre 2025, 12:37
Es uno de los platos tradicionales más presentes en las cartas de otoño en Asturias. Siempre genera debate, en el tamaño de corte, en el picante, siendo la gelatinosidad en lo único que nos ponemos de acuerdo. Ha sido un ranking muy reñido, con más de 40 restaurantes sugeridos por los aficionados que votan. Son 50 personas que disfrutan con la gastronomía, que pagan las comidas y que no tienen intereses en el sector. Pureza máxima.
-
10La Manjoya, Oviedo
Sidrería Entrerríos
Alcanzan el ranking 'por su equilibrio y sabor', por ese 'toque casero que tienen' y por su 'limpieza exquisita'.
-
9Oviedo
Bar Cubia
Han estrenado ubicación esta semana, y seguirá habiendo callos. 'Muy pulcros, con la salsa muy bien integrada'.
-
8Gijón
La Gitana
Campeona de 'La Callada por respuesta', 'son muy limpios, impecables en aroma'. 'Incopora muy bien todas las partes'.
-
7Laviana
El Pintu
Hay cocina, 'son un guiso cuidado', 'tan picantinos en su justo punto', y van 'generosos de partes gelatinosas'.
-
6Oviedo
El bodegón de Teatinos
Es la referencia histórica en la ciudad, 'siempre están igual, muy regulares'. Es 'una receta tradicional infalible'.
-
5Gijón
Farragua
Domina 'muy bien la casquería, toda'. Aplica sus conocimientos, 'buscando textura y sabor, tienen punch'.
-
4Gijón
Auga
Cocina 'con estrella que ejecuta de maravilla los clásicos'. Callos 'muy limpios, pequeños y pejagosos'.
-
3Caces, Oviedo
Pedro Martino
Es el más técnico, 'todo muy estudiado y concentrado'. De 'tamaño medio', tienen 'una textura casi perfecta'.
-
2Ferroñes, Llanera
Casa Luis
Es el sitio más demandado. Abrió la temporada ayer y ya está casi completo hasta abril. 'Lo tienen todo', 'sabor y calidad'.
-
1Oviedo
Sidrería La Ferretería
El mejor truco para hacerlos bien es hacer muchos, y aquí 'gastan más de 40 kilos a la semana'. Son 'muy limpios', 'pequeños y muy pegajosos'. Tienen 'un color intenso, muy atractivo', y una salsa 'con la densidad perfecta'. Llevan 'bastante jamón, laurel y cabecero de cerdo fresco'.
Gustan mucho a la gran afición.