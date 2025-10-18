Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Es uno de los platos tradicionales más presentes en las cartas de otoño en Asturias. Siempre genera debate, en el tamaño de corte, en el picante, siendo la gelatinosidad en lo único que nos ponemos de acuerdo. Ha sido un ranking muy reñido, con más de 40 restaurantes sugeridos por los aficionados que votan. Son 50 personas que disfrutan con la gastronomía, que pagan las comidas y que no tienen intereses en el sector. Pureza máxima.

10 La Manjoya, Oviedo Sidrería Entrerríos

Alcanzan el ranking 'por su equilibrio y sabor', por ese 'toque casero que tienen' y por su 'limpieza exquisita'.

9 Oviedo Bar Cubia

Han estrenado ubicación esta semana, y seguirá habiendo callos. 'Muy pulcros, con la salsa muy bien integrada'.

8 Gijón La Gitana

Campeona de 'La Callada por respuesta', 'son muy limpios, impecables en aroma'. 'Incopora muy bien todas las partes'.

7 Laviana El Pintu

Hay cocina, 'son un guiso cuidado', 'tan picantinos en su justo punto', y van 'generosos de partes gelatinosas'.

6 Oviedo El bodegón de Teatinos

Es la referencia histórica en la ciudad, 'siempre están igual, muy regulares'. Es 'una receta tradicional infalible'.

5 Gijón Farragua

Domina 'muy bien la casquería, toda'. Aplica sus conocimientos, 'buscando textura y sabor, tienen punch'.

4 Gijón Auga

Cocina 'con estrella que ejecuta de maravilla los clásicos'. Callos 'muy limpios, pequeños y pejagosos'.

3 Caces, Oviedo Pedro Martino

Es el más técnico, 'todo muy estudiado y concentrado'. De 'tamaño medio', tienen 'una textura casi perfecta'.

2 Ferroñes, Llanera Casa Luis

Es el sitio más demandado. Abrió la temporada ayer y ya está casi completo hasta abril. 'Lo tienen todo', 'sabor y calidad'.

1 Oviedo Sidrería La Ferretería

El mejor truco para hacerlos bien es hacer muchos, y aquí 'gastan más de 40 kilos a la semana'. Son 'muy limpios', 'pequeños y muy pegajosos'. Tienen 'un color intenso, muy atractivo', y una salsa 'con la densidad perfecta'. Llevan 'bastante jamón, laurel y cabecero de cerdo fresco'.

Gustan mucho a la gran afición.

