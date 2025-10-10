Elaboraciones con mucho mimo y técnica Ganaderías, tiendas y restaurantes permiten comer en casa un chuletón de buey que ha madurado más de un año y degustar razas cárnicas más allá de las autóctonas

Los que trabajan a diario con carne son los que mejor la entienden. Están las ganaderías que alimentan y cuidan del animal, las tiendas que la comercializan aportando su saber hacer, las empresas que se encargan de su distribución en óptimas condiciones y los restaurantes que la cocinan al gusto del consumidor. En estas páginas aparecen 14 nombres que velan desde Asturias por que el abanico de texturas, sabores y razas que le lleguen al consumidor final sea lo más variado posible y de la mejor calidad.

La experiencia es un grado que todos, en mayor o menor medida, tienen, algo así como un complemento que pone la guinda a unos oficios que no se entenderían sin pasión, mimo, técnica y buen hacer. Cada uno desde su especialidad suma y posibilita un conjunto que satisface a todos los gustos y los diferentes momentos de consumo. Gracias a ellos podemos comer en casa un chuletón de buey que ha madurado más de un año y tener a disposición razas más allá de las propias autóctonas asturianas. Podemos sumarnos con variedad y calidad a las modas del cachopo y la hamburguesa, comer tacos de novilla, buey y búfalo, carnes a la parrilla y el horno Josper y probar las diferencias en boca que hay entre las razas frisona, simmental o angus, por citar solo algunas de las que acercan a Asturias.

Todos ellos saben también que la gastronomía no es ajena a las modas y que lo que antes ni siquiera se veía por la televisión ahora está más al alcance que nunca. Y también que mucho de lo que se tenía como una 'rara avis' ha evolucionado a ser del todo cotidiano a la hora de ponerse manos a la masa y cocinar. Todos ellos han contribuido a hacerlo posible enseñando por qué son importantes los cortes que se les den a las piezas y explicando las particularidades de cada pieza. De la misma manera han visto que si se madura la carne se generan procesos similares a los que se tienen ya asumidos para el queso.

Cocina sin añadidos

El gusto por la parrilla en Asturias no es nuevo. Son muchos y desde antiguo los negocios de la 'tierrina' especializados en el arte de preparar la carne, el pescado y hasta las verduras en la brasa a base de paciencia y conocimiento. Aquí la técnica, como en todo, se depura a base de pruebas, pues hay multitud de variables a tener en cuenta en una técnica culinaria ancestral en la que la intuición y la experiencia son fundamentales. La cocina no es una ciencia exacta; tampoco la parrilla, cuyo recetario no se adorna con decenas de ingredientes. Aquí está otra de sus claves, pues se trabaja sin enmascarar el producto, sin añadidos.

El círculo se cierra de nuevo con el sector primario, el primer sector, que es el que ve evolucionar al animal de primera mano desde el principio.

Ampliar Asador del Norte (Asador Javitxus) La apuesta de la casa es la cocina tradicional de mercado, pues trabajan fundamentalmente con el producto fresco y de la zona. Les diferencia en el mercado la apuesta que hacen por los pescados salvajes (cabracho, rodaballo, besugo, palometa roja, rape, etcétera) y, por supuesto, el chuletón, el entrecot, las mollejas de ternera, el cabritu, las lágrimas de ibérico... Contacto: Soto de Cangas, Barrio la Venta S/N, 33589. Cangas de Onís Tfno: 985 555 923 Facebook e Instagram: Asador Javitxus

Ampliar El Tizón El roast beef del restaurante El Tizón, ubicado en el corazón de Oviedo, se prepara por encargo, sin limitación de comensales. Es este emblemático plato un clásico de su casa que siempre está presente, tanto en la carta especial de Navidad para disfrutar en el restaurante y para llevar y degustar en otro lugar. como también en los menús de grupos. Se elabora con ternera asturiana seleccionada 100%. Contacto: Calle Caveda, 18, 33002. Oviedo Tfno: 985 21 33 79 https://eltizonrestaurante.com/

Ampliar Feudo Real Su compromiso es ofrecer una experiencia culinaria excepcional en un ambiente acogedor de sidrería y restaurante. Contar con ganadería propia les permite seleccionar los mejores ejemplares para asegurar así una calidad óptima. Ofrecen:lomitos de novilla y buey; tacos de novilla, buey y búfalo; solomillo de novilla, buey y ciervo; chuletón de novilla, vaca premium y buey; cachopos de distintos tamaños y rellenos. ¿Te atreves con su cachopo Feudal de 1 metro? Contacto Calle Tras los Hórreos, 2, 33820. Grado. Tfno: 985 754 796 www.feudoreal.com

Ampliar Lúpulo La Estrella del Molinón Solo utiliza ingredientes de la más alta calidad, Todos procedentes de su propia ganadería. Aseguran que así el resultado es un sabor auténtico. Ofrecen carnes de buey y vaca a la parrilla y hornos de brasa Josper, así como chuletón, entrecot de vaca madurada, hamburguesas de carne de buey y un largo etcétera. Es el templo para los amantes de la cerveza. Tiene amplia terraza y dos comedores y servicio a domicilio en Gijón y periferia. Contacto: Bajos del Molinón - Grada Este, en la Puerta 11, 33203. Gijón Teléfono: 984 183 573

Ampliar Mesón parrilla Los Corzos El restaurante de José Manuel García Darriba ubicado en La Manjoya, en Oviedo, ofrece comida tradicional asturiana. De esta manera el comensal podrá degustar en el local especialidades como solomillo, cachopos, sus exclusivas carnes de buey, frisona, simental, angus, secreto ibérico... Contacto: Los Corzos, 5, 33170 La Manjoya, Oviedo. Tfno: 985 219 743 www.loscorzos.com

Ampliar Parrilla El Blimal Toda la carne que sirven en este negocio es de selección premium escogida cuidadosamente por Enrique Fernández, de la carnicería y jamonería Kike ubicada en la céntrica calle Llano Ponte de Avilés. Destacan de su oferta las parrilladas y platos asturianos con una carta amplia y variada. Contacto: Panizales, número 20, 33411. Panizales, Castrillón. Teléfono: 985 506 322 Facebook: Parrilla Blimal

Ampliar Parrilla El Yantar Aquí la especialidad, no lo dudan sus responsables, es la parrilla y ofrecen a sus comensales tantos menús especiales como menú del día. De su oferta gastronómica destacan también el bacalao a la parrilla, los arroces, chuletones y pescados de roca, que sirven jugosos y crujientes; sartenes, brasas y planchas. Contacto: Avenida de Argentina, 118, Gijón-Oeste, 33213. Gijón. Teléfono: 984 182 177 Instagram: parrillaelyantar

Ampliar Restaurante Gaucho Fierro Desde hace más de cinco décadas sigue fiel a una tradición: el arte de la brasa y el respeto por las mejores carnes. Lo que comenzó como el sueño de una familia, se ha convertido hoy en un referente donde la calidad y la autenticidad son claves. Trabajan vacuno mayor seleccionado y carnes de nuestra tierra y de fuera. Contacto: Camino de la Pereda, 10, 33199 Granda (Siero). 985 792 735 info@gauchofierro.es www.gauchofierro.esig: gauchofierroasador

Ampliar Parrilla El Bombé Un negocio abierto recientemente que tiene la parrilla por bandera. Se diferencian porque ofrecen a todos sus clientes auténtica parrilla argentina. Destacan el menú parrilla que sirven por 18 euros, el cual se complementa con un menú diario al precio de 12 euros. Y no tardará en llegar el menú especial chuletón, que estará elaborado con piezas de Vegastur. Comparte el aparcamiento de Makro. Contacto: Polígono Silvota, calle Peña Santa, número 2, Llanera Tfno: 984 250 601

Ampliar Cárnicas Crisjocri Elaboran productos cárnicos frescos y de calidad de forma casera (ternera, cerdo, pollo, pavo, cordero, conejo). Además, tienen ganadería propia y se dedican al comercio mayor de carne y a productos y derivados cárnicos elaborados. Ofrecen embutidos, conservas y quesos y preparan parrilladas para fiestas y festejos. Contacto: Polígono Industrial Somonte II. María González La Pondala, 42A, Sotiello, 33393. Gijón Tfno: 985 145 402 Correo: crisjocrisl@gmail.com

Ampliar Carnicerías García Garantiza carne de máxima calidad, procedente de ganadería propia o de pequeñas explotaciones locales cuidadosamente seleccionadas por los responsables. Elaboran a diario, de forma artesanal, cachopos, embutidos y hamburguesas, uniendo tradición, cercanía y compromiso con el mejor producto. Contacto: Candás: calles Braulio Busto, s/n. 985 870 811 y Armando Palacio Valdés, 4. 985 885 010. Luanco: calle Marcelino Rodríguez, 8. 985 882 251. Avilés: plaza Hermanos Orbón. Puesto 11. 985 561 852 www.carniceriasgarcia.com

Ampliar El Cuco Un sabor inconfundible. Ideal para quienes aprecian la carne auténtica y la verdadera calidad. ¿Cómo? Pues aquella que resulta jugosa, tierna y sabrosa, y está por tanto pensada pensada para conquistar paladares exigentes. Contacto: Calle Rayo, 26, 33010. Oviedo. Teléfono: 985 200 324. Web: https://el-cuco.com/ Instagram: elcuco1958Facebook: El Cuco 1958

Ampliar La esquina de Gijón Didier es el mejor ejemplo de cómo una tienda de alimentación cuidando todos los detalles se puede especializar y convertirse en referencia nacional. Selecciona los cortes de vacuno aportándoles un extra de maduración, hasta su momento óptimo de consumo. Recibió el premio al mejor chuletón del mundo en Londres. Podrás escoger entre más de diez razas diferentes con maduraciones que van desde los 50 hasta los 450 días. Contacto: Magnus Blikstad, 28 Gijón www.laesquinadegijon.com

Ampliar Trasacar Empresa asturiana que comercializa carnes de razas centroeuropeas por todo el país. Son Campeones de España de Parrilla, seleccionan la materia prima y fomentan el bienestar animal. Sus maduraciones no exceden los 30 días, porque consideran que ahí se encuentra la excelencia y los aromas y sabores naturales. Su gran baza es la regularidad, así como un servicio muy profesional y eficiente. Lo gestionan los hermanos Trabadelo, siempre con el fundador, su padre, en el recuerdo. Contacto: Polígono Espíritu Santo, 31 Oviedo. Teléfono: 985 985 244. www.trasacaronline.es

