Tiempo de espumosos
Sidras, champanes y cavas empiezan a llenar las despensas y las marcas echan toda la carne en el asador porque llega su temporada alta
Yantar
Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:49
Referencias para no perder de vista
Propiedad: Grupo El Gaitero
EL GAITERO ETIQUETA NEGRA
Elaborada según procedimiento tradicional, con mezcla de variedades solarina, de la riega, perico, durona de tresali y raxao procedentes de fincas propias acogidas a la DOP Sidra de Asturias. La toma de carbónico se realiza siguiendo el método charmat, utilizando levaduras seleccionadas en nuestras bodegas. Terminada la fermentación, sometemos la sidra a una filtración y a un embotellado isobárico. Sin gluten y vegana.
Propiedad Marca comercial: Grimau Nombre de la bodega: Viña Torreblanca S. L.
CAVA GRIMAU BRUT NATURE
Se trata de un cava de la cosecha 2022 (es decir, de más de dos años de crianza), elaborado con las variedades macabeu, xarel.lo y perellada. Elaboramos unas 50.000 botellas cada año. Por su larga crianza tiene una burbuja muy fina y la acidez muy bien integrada. Es un cava seco, con un toque mineral.
Distribuidor Makro
VISIEGA CAVA BRUT NATURE
Vino espumoso exclusivo, rigurosamente seleccionados por el comité de catas de Makro, manteniendo los mayores estándares de calidad al mejor precio. Tiene aromas de frutas de hueso como pera y manzana, notas cítricas (limón, pomelo) y un toque de levadura. En boca, es ligero, con burbujas finas y un sabor seco característico de su categoría brut. Es un cava seco y equilibrado, elaborado a partir de las variedades de uva macabeo, xarel·lo y parellada. Por su frescura en boca, es ideal para acompañar pescados y arroces. Se recomienda servir muy frío.
Marca Bodegas Osborne Distribuidor Gonzastur
PIPER-HEIDSIECK BRUT
La expresión vibrante de una casa legendaria de champán con más de 230 años de excelencia. Sus burbujas finas y chispeantes celebran el arte de vivir, combinando elegancia, carácter y una tradición que ha conquistado al mundo. Cada copa revela frescura, intensidad y una personalidad única que eleva cualquier momento. Reconocida como una de las casas más premiadas, Piper-Heidsieck transforma cada brindis en una experiencia de lujo, emoción y celebración auténtica.
Propiedad Viñedos Balmoral Distribuidor Alimentos y bebidas premium
EDONÉ GRAN CUVÉE
A 1.050 metros de altitud, en Alpera, donde el aire es limpio y la tierra guarda silencio, nace Edoné Gran Cuvée 2018. Un Extra Brut de paciencia y carácter, elaborado con 90 % chardonnay y 10% pinot noir, con una crianza sobre sus finas lías de 60 meses. Su burbuja fina habla de tiempo y de altura; su sabor, de equilibrio y memoria. En cada copa, el eco de un paisaje donde la elegancia se hace vino.
Propiedad Vallformosa, Barcelona
VALLFORMOSA
Transforma cada momento en una experiencia única. Su brut nature, con matices de manzana verde y piña, sorprende por su textura pulida y final largo, ideal solo o acompañando platos diversos. El rosé ofrece aromas de fresas, frambuesas y notas florales, con frescura en boca que combina perfectamente con pescado, carnes blancas o quesos. Vegano, eco y orgánico, rompe lo común y eleva cada instante con sofisticación, haciendo que cada burbuja convierta los momentos cotidianos.