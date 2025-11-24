Tiempo de espumosos

Propiedad Marca comercial: Grimau Nombre de la bodega: Viña Torreblanca S. L.@cavagrimau Distribuidor Coral Exclusivas S.L. Tfno: 985 31 55 51 Polígono Industrial Balagón s/n, 33211 Gijón

CAVA GRIMAU BRUT NATURE

Se trata de un cava de la cosecha 2022 (es decir, de más de dos años de crianza), elaborado con las variedades macabeu, xarel.lo y perellada. Elaboramos unas 50.000 botellas cada año. Por su larga crianza tiene una burbuja muy fina y la acidez muy bien integrada. Es un cava seco, con un toque mineral.

Es amarillo pálido, fresco con recuerdos de manzana y ligeras notas tostadas. Elegante y delicado.