Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor chuletón en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Yantar Sábado, 4 de octubre 2025, 09:19

El lomo alto de la vaca sigue siendo la estrella de muchos restaurantes. A pesar de la fiebre vegana, los amantes de la chuleta son legión, y la fiebre por la brasa y el fuego mantiene intacto su prestigio. Aunque hay quien lo hace en sartén, lo ideal es ponerlo a la parrilla tras un largo atemperado y darle vuelta a los pocos minutos. También hemos admitido otros cortes de la vaca. Pero no nos cuentes que te gusta la carne si eres de los que la pides muy hecha, es un sacrilegio.

10 Oviedo Los Corzos

Les gusta la «frisona, la roja danesa y la simmental», «conocen y dominan el producto», es «un templo con casi 50 años de historia».

9 Oviedo y Gijón La Vaca Asustada

Ofrece «diez cortes de carne seleccionados», y»buena técnica en la cocina», junto con «un comedor cuidado, elegante».

8 Granda (Siero) Asador de Vega

Impulsado por «una distribuidora especializada», «selecciona muy bien los cortes», y «con un menú con chuleta a 36 €, sin tonterías».

7 Gijón Mesón Sancho

Su «casa madre tiene un áurea especial, auténtica», y «sus chuletas tienen todo en su justo punto, hasta el precio».

6 Gijón El Cencerro

Se ha especializado «con muy buen criterio», trabaja «muchos países, desde Argentina hasta Finlandia», y «cuida mucho el punto, perfecto».

5 Gijón El Sueve

Gusta «por su relación calidad precio» y por «ser fiel a sí mismo». Su «churrasco de punta pierna es imbatible», aquí «nada ha cambiado».

4 Oviedo Casa Arturo

Un «clásico de la capital» que «sigue ofreciendo el mejor producto», con «chuletón, t-bone y tomahawk perfectos de punto».

3 Gijón El Pecado

Un local «que se lo ha tomado muy en serio», «relativamente nuevo», «con buen manejo y una amplia variedad de cortes».

2 Gijón La bolera

Cuco es «el que más sabe de vacas casi de España» y un «estudioso de los músculos animales». Gran nivel de producto, seleccionado y madurado «en su justa medida».

1 Argüelles (Siero) Casa Farpón Asador

El actual restaurante, heredero del mítico Asador de Abel, mantiene parrillero, estilo y buen hacer. El secreto es «una excelente materia prima», «abundante sal para que coja la que necesite», y «una brasa trabajada y cuidada». Normalmente, «trabajan vacas de razas centroeuropeas, aunque ocasionalmente traen wagyu kagoshima y buey gallego». Lo importante es que siempre «tiene un nivel muy alto, con grasa infiltrada de calidad».