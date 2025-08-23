Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores fritos de bacalao en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

El bacalao, que siempre ha estado presente en las cartas de los restaurantes del Norte, vive momentos de gloria por su fácil conservación y como alternativa válida a pescados más perecederos. Las hojas enteras han dado paso a desalados, 'skrei', inyectados y otros derivados, pero hay quien todavía mantiene un alto nivel en este arte. Asturias cuenta con muchas casas que defienden los fritos de bacalao, aquí tenéis los favoritos de 'la gran afición', 50 personas que eligen cada semana sin presión y tras probar muchas opciones.

10 Gijón Tar d´Abeu

Desde Cimavilla, «practican una cocina actualizada». Buenos fritos, con «puré de arbeyos y emulsión de tomate».

9 Gijón El Pedreru

«Buen rebozo», «excelente sabor» y fritos «en su punto». Vienen acompañados de mayonesa.

8 Gijón Malarena

Versión 'Orly', con un rebozado «más grueso, pero muy esponjoso», le da un sabor «más pronunciado».

7 Puerto de Vega, Navia Ca Vitoriano

Fritos «en tempura», presentados «con espuma de alioli», son «una opción moderna bien interpretada», con «notas ahumadas».

6 Avilés Casa Lin

Un clásico de Avilés, que «los prepara muy bien», «trabajan bien la fritura, con aceite limpio», «nunca sientan mal».

5 Cangas de Onís El Polesu

«Siempre está en su punto», tanto de rebozado como de fritura y es «habitual que se pida como aperitivo, durante el vermú».

4 Grado El rincón de Fufo

Gustan mucho a la gran afición, por su «sabor casero», por su «excelente rebozado» y «buen tamaño».

3 Oviedo La corte de Pelayo

Buena materia prima, «son finos, elegantes» y respetan el producto. Una «entrada perfecta para compartir».

2 Gijón Río Astur Sidrería

Son unos fritos «impecables, sin nada de aceite, finos y sabrosos», «dignos de probar». Buen punto de sal y «gran sabor».

1 Oviedo El Tizón

Los preparan desde hace muchos años y «siempre están igual, no hay fallo», con materia prima de Islandia y «servidos con piparrada», que lleva pimientos y cebolla. Buen tamaño, «buena mordida», «lascan muy bien y tiene muy buen rebozado». Es la opción favorita de la mayoría de «la gran afición».