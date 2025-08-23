Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores fritos de bacalao en Asturias?
Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato
Yantar
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:55
El bacalao, que siempre ha estado presente en las cartas de los restaurantes del Norte, vive momentos de gloria por su fácil conservación y como alternativa válida a pescados más perecederos. Las hojas enteras han dado paso a desalados, 'skrei', inyectados y otros derivados, pero hay quien todavía mantiene un alto nivel en este arte. Asturias cuenta con muchas casas que defienden los fritos de bacalao, aquí tenéis los favoritos de 'la gran afición', 50 personas que eligen cada semana sin presión y tras probar muchas opciones.
-
10Gijón
Tar d´Abeu
Desde Cimavilla, «practican una cocina actualizada». Buenos fritos, con «puré de arbeyos y emulsión de tomate».
-
9Gijón
El Pedreru
«Buen rebozo», «excelente sabor» y fritos «en su punto». Vienen acompañados de mayonesa.
-
8Gijón
Malarena
Versión 'Orly', con un rebozado «más grueso, pero muy esponjoso», le da un sabor «más pronunciado».
-
7Puerto de Vega, Navia
Ca Vitoriano
Fritos «en tempura», presentados «con espuma de alioli», son «una opción moderna bien interpretada», con «notas ahumadas».
-
6Avilés
Casa Lin
Un clásico de Avilés, que «los prepara muy bien», «trabajan bien la fritura, con aceite limpio», «nunca sientan mal».
-
5Cangas de Onís
El Polesu
«Siempre está en su punto», tanto de rebozado como de fritura y es «habitual que se pida como aperitivo, durante el vermú».
-
4Grado
El rincón de Fufo
Gustan mucho a la gran afición, por su «sabor casero», por su «excelente rebozado» y «buen tamaño».
-
3Oviedo
La corte de Pelayo
Buena materia prima, «son finos, elegantes» y respetan el producto. Una «entrada perfecta para compartir».
-
2Gijón
Río Astur Sidrería
Son unos fritos «impecables, sin nada de aceite, finos y sabrosos», «dignos de probar». Buen punto de sal y «gran sabor».
-
1Oviedo
El Tizón
Los preparan desde hace muchos años y «siempre están igual, no hay fallo», con materia prima de Islandia y «servidos con piparrada», que lleva pimientos y cebolla. Buen tamaño, «buena mordida», «lascan muy bien y tiene muy buen rebozado». Es la opción favorita de la mayoría de «la gran afición».
