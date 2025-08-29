Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor roast beef en Asturias?
Es un clásico que ha vuelto con fuerza, con diferentes interpretaciones y versiones. Es un plato tradicional inglés, una pieza de carne de vacuno asada, que habitualmente consumían los domingos. En Asturias podemos encontrar restaurantes que lo llevan trabajando muchos años y otros que han interpretado la receta original con libertad. El 'roast beef' o rosbif es una delicia que puede venir acompañada de puré de patata, pimientos, verduras y la mítica salsa 'gravy', a partir del jugo de la propia carne, harina y caldo.
-
10Oviedo
El Tizón
Es un plato por encargo, pero que «se ha convertido en un clásico de la casa». Producto «de primera, una carne muy sabrosa».
-
9Gijón
Azafrán
Presente en su carta de otoño, «está muy bien aliñado», tiene «buen sabor y es muy estético».
-
8Gijón
El Recetario
Hay que probar su «coca de rosbif con pesto y queso brie, una delicia actual y equilibrada», además a un precio amable.
-
7Gijón
El medio lleno
Es un plato que «bordan», con un puré «con mucha mantequilla, muy cremoso» y «un precio amable».
-
6Oviedo
Doña Concha
Presentado con «una parmentier muy bien hecha» y acompañado de una «demiglace para mojar pan». Un plato «de nivel».
-
5Lena
Roble
Tuvo «buen maestro». Presentado «en ración individual», tiene «una salsa magnífica»; en la carta desde el primer día.
-
4Oviedo
La corte de Pelayo
Carne «excepcional» para un plato «muy sabroso», presentado con «un puré de patata muy rico».
-
3Argüelles, Siero
Casa Farpón
Plato perfecto «con materia prima excelente, carne roja impresionante», «muy bien ejecutada» y un puré de patata «muy bueno».
-
2Salinas
Real Balneario
Isaac «borda las carnes» y prepara «uno de los mejores rosbif y el mejor solomillo de la región». Técnica perfecta y excelsa materia prima.
-
1Gijón
La Pondala
En esta ocasión los galones se han impuesto y el que más gusta a 'la gran afición' es el de este restaurante centenario que domina el plato. Cuenta con «un puré imbatible», con «un punto de la carne perfecto, y logran que siempre esté igual». Llega al comedor «con la temperatura perfecta», ni frío ni caliente, listo para ser disfrutado. Eso sí, hay que encargarlo previamente.
