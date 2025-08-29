El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor roast beef en Asturias?

Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Yantar

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:27

Es un clásico que ha vuelto con fuerza, con diferentes interpretaciones y versiones. Es un plato tradicional inglés, una pieza de carne de vacuno asada, que habitualmente consumían los domingos. En Asturias podemos encontrar restaurantes que lo llevan trabajando muchos años y otros que han interpretado la receta original con libertad. El 'roast beef' o rosbif es una delicia que puede venir acompañada de puré de patata, pimientos, verduras y la mítica salsa 'gravy', a partir del jugo de la propia carne, harina y caldo.

  1. 10

    Oviedo

    El Tizón

Es un plato por encargo, pero que «se ha convertido en un clásico de la casa». Producto «de primera, una carne muy sabrosa».

  1. 9

    Gijón

    Azafrán

Presente en su carta de otoño, «está muy bien aliñado», tiene «buen sabor y es muy estético».

  1. 8

    Gijón

    El Recetario

Hay que probar su «coca de rosbif con pesto y queso brie, una delicia actual y equilibrada», además a un precio amable.

  1. 7

    Gijón

    El medio lleno

Es un plato que «bordan», con un puré «con mucha mantequilla, muy cremoso» y «un precio amable».

  1. 6

    Oviedo

    Doña Concha

Presentado con «una parmentier muy bien hecha» y acompañado de una «demiglace para mojar pan». Un plato «de nivel».

  1. 5

    Lena

    Roble

Tuvo «buen maestro». Presentado «en ración individual», tiene «una salsa magnífica»; en la carta desde el primer día.

  1. 4

    Oviedo

    La corte de Pelayo

Carne «excepcional» para un plato «muy sabroso», presentado con «un puré de patata muy rico».

  1. 3

    Argüelles, Siero

    Casa Farpón

Plato perfecto «con materia prima excelente, carne roja impresionante», «muy bien ejecutada» y un puré de patata «muy bueno».

  1. 2

    Salinas

    Real Balneario

Isaac «borda las carnes» y prepara «uno de los mejores rosbif y el mejor solomillo de la región». Técnica perfecta y excelsa materia prima.

  1. 1

    Gijón

    La Pondala

En esta ocasión los galones se han impuesto y el que más gusta a 'la gran afición' es el de este restaurante centenario que domina el plato. Cuenta con «un puré imbatible», con «un punto de la carne perfecto, y logran que siempre esté igual». Llega al comedor «con la temperatura perfecta», ni frío ni caliente, listo para ser disfrutado. Eso sí, hay que encargarlo previamente.

