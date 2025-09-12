Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores ensaladillas en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Yantar Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:34

Las ensaladillas ya no son lo que eran. ¿Han cambiado a mejor o a peor? Pues a veces tenemos dudas. Ahora vienen cargadas de marisco, caviar y productos de elevado precio. Si el único motivo es recaudatorio como sucede en muchos casos, no nos interesa. Pero en ocasiones, se convierte en manjar, porque una buena patata es insuperable y para hacer una ensaladilla excelsa hay que cuidar mucho todos los ingredientes. Además del 'top ten' gustan mucho las de Malarena, Borne, Llumbre, Del Arco, Casa Chema, Casa Pedro y La Huertona, que optan a entrar en el ranking 2026.

10 Gijón El medio lleno

Fantástica ensaladilla 'con boquerones, aceitunas de Kalamata y piquillos'. Está 'muy buena, es una combinación diferente'.

9 Avilés Yanik Barra Mercado

La combinan 'con tartare de atún rojo', con 'un leve contraste picante que le da punch', es 'una delicia, una explosión de sabor.

8 Gijón El recetario

La preparan 'con langostinos, coronada por generosa mayonesa y huevas'. Es una maravilla.

7 Turón Casa Chuchu

Te la preparan 'con cogote de merluza'. La hace 'muy untuosa y sabrosa', con los ingredientes 'perfectamente trabajados'.

6 Candás Navaja concept

Lleva 'gambas a la brasa' y se percibe 'claramente la nota ahumada'. Es 'una ensaladilla diferente, que busca sorprender'.

5 Gijón UME

Es más bien 'bogavante con un poco de ensaladilla', 'una pasada'. La patata 'la presentan muy triturada, casi puré, untuosa'.

4 Gijón El cencerro

La preparan 'con centollo y pulpo', y le añaden 'una mayonesa de kimchi', 'está espectacular'. Tiene 'muy buena mordida'.

3 Oviedo y Gijón Gloria

Su ensaladilla 'mantiene siempre un gran nivel, con patata agria cocida en el día'. Lleva 'una mayonesa aliñada con vinagre de manzana'.

2 Celorio, Llanes Castro gaiteru

Fue Campeón de España en 2022. Lleva 'patata de la variedad ágata, que va asada', ventrisca, aceitunas, piparras y mayonesa Hellman´s.

1 Avilés El Pandora

Se presenta en tres versiones, una 'con pedazos de bogavante que vienen templados', lo que ayuda a atemperar todos los ingredientes y que 'tiene un sabor insuperable'. La patata 'se cuece en caldo de garbanzos', con una mayonesa casera 'con vinagre de manzana dulce'. Lleva 'una vinagreta con cebolla y pimiento' y 'está rematada por ají amarillo y una hoja de curry frita'. Tiene otra versión 'más clásica y sencilla, pero impresionante', simplemente 'con bonito y piparras'. Y también la hemos comido en nigiri, 'rica y divertida'.