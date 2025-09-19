El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores torrijas en Asturias?

Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato

Yantar

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:48

Es un postre que genera debate, porque hay quien defiende los picatostes tradicionales, con rebanadas de pan del día anterior remojadas y fritas, y quien cree que el brioche ha venido para darle finura y elegancia. En 'la gran afición' y en la restauración en general ha triunfado la versión moderna, especialmente en la alta cocina, pero queremos acordarnos y admirar a lugares como el Café Central, Los Pisones o Casa Tino, que siguen oficiando las de toda la vida.

  1. 10

    Gijón

    La cacharrería

Es diferente, porque 'lleva crema de mandarina' y 'un helado de lima que le da frescor'.

  1. 9

    Pravia

    Le Potage

La sorpresa del ranking, 'es una torrija espectacular, suave, cremosa', que viene 'con helado de vainilla', y barata.

  1. 8

    Gijón

    Mamaguaja

Viene 'con helado de avellana', tiene 'un caramelizado muy conseguido' y es 'tan eterea que se deshace en la boca'.

  1. 7

    Avilés

    El Pañol

De 'corte grueso, con mordida', 'bien remojada' y presentada con helado de vainilla, 'merece mucho la pena'. .

  1. 6

    Oviedo

    Cocina Cabal

Original y muy casera, con 'pan hecho allí', acompañada 'de crema de castañas y helado de manzana asada'.

  1. 5

    Oviedo

    Del Arco

Es 'uno de sus postres clásicos', lleva 'leche de coco' y viene acompañada de 'un helado de almendras que le va muy bien'.

  1. 4

    Oviedo y Gijón

    Gloria

Con 'un pan espectacular, esponjoso' y 'muy bien caramelizada', la presentan con helado. Lleva 'canela, cáscara de naranja, vainilla y limón'.

  1. 3

    Pancar, Llanes

    El retiro

Es 'una locura lo buena que está', es un postre 'emblemático, aunque no siempre está en los menús'. Lleva sopa de coco y helado.

  1. 2

    Salinas, Castrillón

    Real Balneario

Es 'un clásico de la casa', que'infusionan en vainilla y acompañan de helado de café'. Está 'espectacular, y sale siempre igual', 'gloriosa'.

  1. 1

    Prendes, Carreño

    Casa Gerardo

Los postres de esta casa son estratosféricos, y gustan especialmente los que llevan lacteos. La torrija está 'mojada en una mezcla de leche y nata con poca azúcar y un poco de vainilla natural'. Antes el pan era propio, pero encontraron 'un proveedor no desvelable, que se la prepara con una mezcla de pan de hogaza y brioche'. Gusta mucho, 'la sirven tibia, sin rebozar, la caramelizan al estilo del arroz con leche'. La presentan 'siempre acompañada de helado, que va variando, actualmente de mango y aceite de oliva'.

Historias visuales
