Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor pitu caleya en Asturias?
Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato de la región
Yantar
Sábado, 16 de agosto 2025, 11:40
No todos los pollos son iguales, ni mucho menos. Nuestro 'pitu caleya', que ya callejea menos que hace unos años, es la versión rústica del denominado 'pollo catalán', con lo que no es autóctono. Pero sí es verdad que hemos sabido guisar esas piezas gorditas, con varios meses y que pasan de los cuatro kilos como nadie. Su color rojizo, fomentado por la alimentación y por el método de cría, es inconfundible. En muchas ocasiones, se presenta cocinado con arroz, para que compartan sustancia. En cualquiera de las dos formas, cuando no queda seco, es una delicia.
-
10Tellego, Ribera de Arriba
Casa Cristina
Casa histórica de precio amable que mantiene la tradición de «preparar un pitu de caleya como las abuelas», nada ha cambiado.
-
9Siero
Casa Telva
Un restaurante «muy familiar donde conviven varias generaciones». Ofrecen un pitu «con una piel sabrosa y una terneza única».
-
8Hontoria, Llanes
Married
Un «pitu más técnico, muy mimado y respetado en cocina». Mantiene «toda la esencia del animal a la que suma un fondo muy sabroso».
-
7Rozaes, Villaviciosa
Casa Eladia
Un pequeño comedor con aires de garaje y una terraza «donde comer un pitu de escándalo, muy bien cocinado».
-
6Pruvia, Llanera
Casa Milio
Servido en sartén, tiene muchos devotos «por su sabor». «Muy buena pieza de carne», guisada «de forma muy tradicional».
-
5Alto de la Madera, Siero
Casa Narciandi
Estamos ante una casa «que lo sigue haciendo muy bien tras el cambio de propiedad». Pitu «con buena mordida y buen sabor».
-
4Olloniego, Oviedo
Bar Camacho
Lleva tiempo «preparando uno de los mejores pitos de caleya de Asturias». Guisandera «con alma», «sabor a cocina casera».
-
3La Raíz, Siero
La Raíz, 15
Discípulo de la familia Manzano, replica varios de sus platos, entre ellos un «arroz con pitu muy bien guisado», «sabroso».
-
2Manzaneda, Gozón
Casa Belarmino
También con arroz, es uno de los emblemas de la casa. Presenta «un pitu elegante, muy natural», que «sienta muy bien».
-
1Peruyes, Cangas de Onís
El Molín de Mingo
Lo preparan dentro de su menú degustación, y viene acompañado de arroz y pimientos. Tiene «un sabor concentrado», con una carne «prieta pero a la vez jugosa», de color «rosado, casi rojizo, síntoma de una buena alimentación». El arroz se presenta «en su punto», y es «contundente».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.