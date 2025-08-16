Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor pitu caleya en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato de la región

Yantar Sábado, 16 de agosto 2025, 11:40 Comenta Compartir

No todos los pollos son iguales, ni mucho menos. Nuestro 'pitu caleya', que ya callejea menos que hace unos años, es la versión rústica del denominado 'pollo catalán', con lo que no es autóctono. Pero sí es verdad que hemos sabido guisar esas piezas gorditas, con varios meses y que pasan de los cuatro kilos como nadie. Su color rojizo, fomentado por la alimentación y por el método de cría, es inconfundible. En muchas ocasiones, se presenta cocinado con arroz, para que compartan sustancia. En cualquiera de las dos formas, cuando no queda seco, es una delicia.

10 Tellego, Ribera de Arriba Casa Cristina

Casa histórica de precio amable que mantiene la tradición de «preparar un pitu de caleya como las abuelas», nada ha cambiado.

9 Siero Casa Telva

Un restaurante «muy familiar donde conviven varias generaciones». Ofrecen un pitu «con una piel sabrosa y una terneza única».

8 Hontoria, Llanes Married

Un «pitu más técnico, muy mimado y respetado en cocina». Mantiene «toda la esencia del animal a la que suma un fondo muy sabroso».

7 Rozaes, Villaviciosa Casa Eladia

Un pequeño comedor con aires de garaje y una terraza «donde comer un pitu de escándalo, muy bien cocinado».

6 Pruvia, Llanera Casa Milio

Servido en sartén, tiene muchos devotos «por su sabor». «Muy buena pieza de carne», guisada «de forma muy tradicional».

5 Alto de la Madera, Siero Casa Narciandi

Estamos ante una casa «que lo sigue haciendo muy bien tras el cambio de propiedad». Pitu «con buena mordida y buen sabor».

4 Olloniego, Oviedo Bar Camacho

Lleva tiempo «preparando uno de los mejores pitos de caleya de Asturias». Guisandera «con alma», «sabor a cocina casera».

3 La Raíz, Siero La Raíz, 15

Discípulo de la familia Manzano, replica varios de sus platos, entre ellos un «arroz con pitu muy bien guisado», «sabroso».

2 Manzaneda, Gozón Casa Belarmino

También con arroz, es uno de los emblemas de la casa. Presenta «un pitu elegante, muy natural», que «sienta muy bien».

1 Peruyes, Cangas de Onís El Molín de Mingo

Lo preparan dentro de su menú degustación, y viene acompañado de arroz y pimientos. Tiene «un sabor concentrado», con una carne «prieta pero a la vez jugosa», de color «rosado, casi rojizo, síntoma de una buena alimentación». El arroz se presenta «en su punto», y es «contundente».