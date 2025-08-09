Ranking de Yantar: ¿dónde se come el mejor arroz con leche en Asturias? Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular postre de la región

Es nuestro postre más emblemático. La tierra que no cultiva arroz pero sí tiene leche ha conseguido convertir en sublime la suma de dos ingredientes básicos de la alimentación humana. Anís, canela y limón redondean la jugada, que se suele rematar en nuestra región, y así gusta a 'La gran afición', requemando azúcar por encima. Este ranking está elaborado por 50 personas aficionadas a la gastronomía, estando representadas todas las edades, sexos y zonas geográficas, con el objetivo de ser demoscópico. No somos infalibles, pero le ponemos pasión. Y respetamos otras opiniones.

10 El crucero, Tineo Casa Lula

Un clásico que acaba de cumplir cien años y realiza este postre con maestría. «Muy rico» y «muy casero».

9 Oviedo y Gijón Gloria

Gran nivel el de esta casa, servido a buena temperatura y «con una textura cremosa que emociona».

8 Villabona, Llanera Michem

Una casa de comidas donde se guisa muy bien, postres incluidos. Sabor 'de antaño', de 'recuerdos de niñez'. Inolvidable.

7 Oviedo Cocina Cabal

Trabaja muy bien los postres, y este no es una excepción. Mantiene «un grano con la suficiente mordida» y «muy buen sabor».

6 El Cordial, Oviedo Casa Chema

Muy «sápido, sabe a lo que tiene que saber». El grano «está pulido» y ha soltado el almidón. Impecable.

5 Oviedo Casa Fermín

Un arroz con leche «de escuela», en el que destaca «una nota de limón» y «un fino requemado digno de los maestros». Muy buen nivel.

4 Gijón Auga

Gonzalo domina la cocina de remover, de suave borbotoneo. Es «cremoso» y se perciben «las notas de todos los ingredientes».

3 Turón, Mieres Casa Chuchu

Una apuesta «muy casera, con una leche espectacular», y «una textura que es una maravilla». Para no parar de comer.

2 Peruyes, Cangas de Onís Molín de Mingo

Receta clásica actualizada, «con un punto de dulce controlado, equilibrado». Es cremoso y «con un requemado perfecto».

1 Prendes, Carreño Casa Gerardo

Un lugar histórico que ha heredado la maestría de los ancestros en la elaboración del arroz con leche. Nadie logra «esa cremosidad», un grano «en su punto justo, ni desecho ni entero, trabajado». Tiene el toque suficiente de dulce y «siempre está igual, han conseguido estandarizar algo artesano». Se agradece que «siempre se sirva en cantidades generosas», y se puede repetir. Es la excelencia en el arroz con leche desde hace más de un siglo.

