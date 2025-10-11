Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores llámpares en Asturias?
Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este popular plato
Yantar
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:47
Es un plato identitario de Asturias que no debemos olvidar. Las hay planas (patella depressa) y picudas (patella vulgata). Las primeras son visibles durante el día y más pequeñas, y las otras se pasean de noche y son ligeramente más grandes. Primavera y verano son el mejor momento para su consumo. Suelen prepararse 'afogaes' o a la sidra. Lo importante es que quien las capture sea buen conocedor y que no tengan arena.
-
10Tereñes, Ribadesella
Casa Pachu
Son 'la especialidad de la casa' y se 'capturan en el pedreru que está detrás del restaurante'. Muy sabrosas, 'pa mojar pan'.
-
9Gijón
El Pedreru
Receta clásica, 'salteadas con jamón', con 'una salsa espesina', y llampares 'de nivel'.
-
8Gijón
Sidrería Nava
Muchos años de experiencia, 'es posiblemente el mejor plato de la sidrería'. 'Buena materia prima y excelente sabor'.
-
7Manzaneda, Gozón
Casa Belarmino
Servidas sin concha, 'listas para comer, ideal para los que no se quieren manchar'. Tienen 'muy buen sabor, hay cocina'.
-
6Gijón
El Cartero
Nuevos dueños para esta casa histórica, 'que lo están haciendo muy bien'. Plato 'soberbio, riquísimo'.
-
5Argüero, Villavicosa
El Verano
Con 'una salsa espectacular', son 'unes llampares que nunca fallan'.
-
4Oles, Villaviciosa
La Llosa
Hechas 'con mucho cariño', gusta especialmente la 'sopa de llampares'. 'Sabor a mar, leve picante y punto justo de sal'.
-
3Quintueles, Villaviciosa
Desi y Pochi
Un sitio 'plancentero', 'con su terraza de pueblo', que las pone 'de tres maneras: afogaes, a la sidra y con tomate casero'.
-
2Ferrero, Gozón
Casa Maravilla
Gustan mucho a a gran afición. 'Naturales y sabrosas', 'cogidas en la zona'. 'Pequeñas, tiernas y guisadas con mimo'.
-
1Quintes, Villaviciosa
Casa Kilo
Restaurante histórico en materia de llámpares. Las preparan con cebolla pochada y pimentón dulce. Receta sencilla 'donde lo importante es el producto'. Las aliñan 'con un chorro de aceite y las afuegan con calma'. Denisse ha cogido el testigo en la cocina y 'mantiene la tradición y el mismo buen hacer que su abuela y su madre'. En el pueblo este plato es religión y tiene sus propias jornadas en mayo. Son 'espectaculares'.