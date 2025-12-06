La fama no precede a las lentejas

La lenteja pardina es la más utilizada actualmente en la cocina asturiana.

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

Obliga a reflexionar que un plato de lentejas sea el que más sorprenda y más recuerden quienes van a comer al restaurante de Luis Alberto Lera. Las suyas llevan su toque y merecen todos los honores, claro, pero no deja de ser una receta tradicional elaborada a partir de una de las legumbres más comunes del mercado. ¿O quizá ya no y ahí se centra la cuestión?

No tienen la fama que merecen y nunca la han tenido. No son reconocidas aunque su empleo permita una comida barata, versátil, sencilla y sana, posible de elaborar durante todo el año. Antes eran más cotidianas, basta echar un ojo al refranero para dar cuenta de su presencia, no así de su consideración porque de ellas se dice que 'si no las quieres, las dejas'. El refrán 'a falta de pan, buenas son lentejas' alude directamente a conformarse con lo que se tiene en tiempos de necesidad. Son por tanto las lentejas un alimento denostado que ahora ha perdido visibilidad. Ya no es habitual verlas en las cartas de los restaurantes y sidrerías asturianos, si bien aún mantienen un hueco semanal en los menús del día más tradicionales.

Su territorio siempre fue el doméstico, y en este sentido las defiende la guisandera de la sidrería Los Pomares, Pili Ramos, porque «son muy fáciles de hacer y no quitan mucho tiempo de elaboración», dice. Y remarca que además «es la única legumbre que no requiere remojo previo», así que soluciona cualquier comida porque tampoco requiere de muchos ingredientes para acompañarlas y los que lleva son del todo habituales.

Ella las prepara en Gijón al estilo tradicional, con hortalizas trituradas para que no se noten, chorizo y huevo duro. Claro que se pueden elaborar con un sinfín de ingredientes porque como buena legumbre que es muchas cosas le van bien En El Balcón de Bueño dan una vuelta a la tradición. Liset Rubio las prepara con chosco crujiente y en ensalada, demostrando la versatilidad del producto.

Por su parte, en la sidrería De Diego, en Lugones, su cocinera, Mariana Martínez, pone de manifiesto cómo la manera tradicional de guisar la lenteja no difiere mucho del nuestro al otro lado del mundo. Ella, que es uruguaya, las prepara con pollo y bacon, pero cuenta que es frecuente en su país cocinarlas con panceta y carnes magras.

Hay en España dos zonas con marca de garantía. En Salamanca está la IGP Lenteja de La Armuña, de pequeño tamaño, color verde claro y sabor suave; y la popular Lenteja Pardina de Tierra de Campos, que se cultiva en las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora. Se caracteriza por su color marrón claro y textura firme.

Las recetas, paso a paso

Ampliar Lentejas.

Lentejas, de Pili Ramossidrería - Los Pomares (Gijón) Ingredientes Un kilo de lentejas de cultivo ecológico, una cebolla, zanahorias, un puerro, un poco de calabacín (opcional), un pimiento verde y otro rojo y patata (opcional), chorizo asturiano (opcionalmente puede echarse también panceta o cualquier otra parte del gochu), ajo, aceite, pimentón y sal.

Elaboración –Poner a cocer en crudo las lentejas (no hace falta remojarlas previamente) con la cebolla, la zanahoria, el puerro, el calabacín y los pimientos en trozos grandes. –Añadir también el chorizo, la patata troceada y un poco de sal y, una vez cocidas las hortalizas, sacarlas de la pota (menos la patata) para llevarlas al pasapuré y triturarlas. –Hacer un sofrito con el ajo y un poco de pimentón. Verter el puré de hortalizas y echarlo todo en la olla. –Las lentejas tardan en cocer como una hora y media en total a fuego muy bajo. –Cuando estén, comprobar el punto de sal y, si se quiere se puede echar un poco de guindilla.–Servir con huevo duro.

Ampliar Lentejas con pollo y bacon

Lentejas con pollo y bacon, de Mariana Martínez - Sidrería De Diego (Lugones) Ingredientes Medio kilo de lentejas, una cebolla, un pimiento rojo, 3 dientes de ajo, 3 cucharadas de tomate frito, una pechuga de pollo (cortado en tacos), 200 gramos de bacon (cortado pequeño), dos patatas, una zanahoria, sal, pimentón dulce, pimienta negra, aceite y huevo cocido picado.

Elaboración –Pochar la cebolla, el pimiento y el ajo. Incorporar los taquitos de pollo y bacon y pochar un poco más.

Ampliar Ensalada de lentejas con Chosco crujiente

Ensalada de lentejas con Chosco crujiente, de Liset Rubio - Restaurante El Balcón de bueño (Ribera de Arriba) Ingredientes 200 gr. de lentejas, 1/2 cebolla morada, una zanahoria, una clara de huevo cocido, aceite de oliva, una yema de huevo, una cucharada de mostaza y 6 láminas de chosco.

Elaboración –Lavar las lentejas para quitarles toda la suciedad que puedan tener. Ponerlas a cocer con un buen chorro de aceite de oliva, una cebolla, una zanahoria, puerro y sal. –Cocer suavemente hasta que estén cocidas sin que lleguen a romper. Apartar del fuego y reservar. –Hacer una mayonesa de mostaza con una yema de huevo, una cucharadita de mostaza y añadiendo poco a poco aceite de oliva hasta conseguir la textura. –Tener preparado cebolla morada, zanahoria previamente cocida y clara de huevo cocido todo picado muy pequeñito. –Cortar uñas láminas de IGP Chosco finas y freírlas en aceite de girasol hasta que se vea que quedan crujientes. En ese mismo aceite freír unas lentejas de las anteriores cocidas, secadas primero con papel y luego pasadas por harina. –A la hora de emplatar, poner en un bol un par de cucharadas de lentejas escurridas con una cucharadita de la mayonesa de mostaza y la zanahoria, la clara de huevo y la cebolla morada picadas. Mezclar bien y poner en el centro de un plato. Poner por encima las láminas de Chosco fritas y, por último, a modo de decoración, añadir las lentejas fritas.

Reporta un error