La agenda cultural de Gijón que no te puedes perder este mes de agosto

Deberes pendientes

Ampliar Arte gijonés al cuadrado. Dos visitantes disfrutan de una de las obras del pintor gijonés Nicanor Piñole en su museo homónimo.

Nicanor Piñole vivió 100 años, de 1878 a 1978, tiempo que le valió para firmar una prolífica obra que bien merece una visita y muchas revisitar. Un museo en el centro de Gijón la conserva y explica. Hoy mismo hay una visita guiada (18 horas) en la que se presenta una amplia selección de óleos, bocetos, apuntes y dibujos. Se repite el sábado 16 a las 11.30 horas y dura una hora. Además, todos los domingo de este mes, a las 11.30, se hace un itinerario urbano por la ciudad que retrató; una manera diferente de viajar durante 90 minutos.

Taller para niños Creación de títeres, sombres y marionetes

Ampliar Un grupo de niños participa en un taller creativo.

La propuesta es creativa y los destinatarios, niños de 6 a 10 años. Cinco sesiones para que el cartón salga a escena reconvertido y divertido. En ese tiempo, que se reparte del 18 al 22 de agosto de 11 a 13 horas, los participantes de este taller transformarán objetos cotidianos de papelería y de reciclaje en marionetes, títeres y siluetes. Con ellos, crearán sus propias obras de teatro y conseguirán expresar en el proceso todo lo que llevan dentro. Hay diez plazas y el precio del taller completo es de 10 euros. A fin de cuentas, los teatros de marionetas y de sombras llevan usándose miles de años para contar historias y emocionar a todos los públicos.

Cine alternativo Vuelve el ciclo 'Peor... ¡Imposible!'

Ampliar Marlene Clark y Duane Jones en la película 'Ganja & Hess', de 1973, que se proyectará.

Desde 1999, 'Peor... ¡Imposible!' lleva ofreciendo a los espectadores una programación cinematográfica que demuestra cómo lo alternativo no ha desaparecido. Lo hace a partir del distanciamiento, irónico y frívolo, de las convenciones temáticas y genéricas del cine ortodoxo. La vigésimo sexta edición del ciclo llenará de títulos y conferencias el Centro de Cultura Antiguo Instituto del 25 al 31 de agosto.

Visita guiada Los avatares de la Ciudadela y sus gentes

Ampliar La Ciudadela de Celestino Solar, muy próxima a la Escalerona de San Lorenzo. E. C.

Un viaje en el tiempo de una hora de duración y sin salir de la Ciudadela de Celestino Solar es lo que propone esta actividad, la cual se celebra de miércoles a domingo, tanto a las 12 como a las 17 horas. La visita guiada propone a todo el que quiera descubrir los avatares de la Ciudadela acercarse al patio de Capua. El punto de partida de este particular viaje es el año 1877 y se prolonga hasta 1980, tiempo en que este singular espacio permaneció habitado. ¿Quién vivía ahí?, ¿cómo lo hacía?, ¿a qué se dedicaban sus gentes? Esta actividad, gratuita y que no necesita inscripción previa, lo explica de manera amena.

Exposición El teatro se hace papel

Ampliar Compañía de Comedias. Cartel centrado en el repertorio tradicional asturiano de este grupo.

El Muséu del Pueblu d'Asturies enseña carteles vinculados al teatro asturiano desde 1935 a 1995 en una exposición única, disponible hasta octubre. Las obras reflejan la actividad teatral de Asturias y la trascendencia de esta manifestación artística hasta la crisis que sufrió con la llegada de la televisión. En los carteles expuestos no se ve solo anuncios de funciones, también jornadas teatrales promovidas por los distintos ayuntamientos y arte gráfico. Las obras fueron realizadas por algunos de los ilustradores más representativos de Asturias en ese momento: Marola, Rovés, Alfonso, Manés, Ramón Rodríguez, Helios Pandiella o Irene García-Ciaño Acebal. El museo ha comprado algunas de las obras, pero la mayoría proceden de depósito o donación, siendo el más importante el de José Manuel Rodríguez Loredo, fundador de la Compañía Asturiana.

Juego de trenes Sábados del vapor para toda la familia

Visita guiada especial por el Museo del Ferrocarril de Asturias que incluye un recorrido de ida y vuelta por las vías del museo a bordo de un antiguo coche de madera remolcado por locomotora de vapor. La entrada es gratuita y libre hasta completar aforo. Los trenes salen cada media hora de 11.30 a 13 y de 16.30 a 18 horas, si bien las entradas se pueden adquirir 60 minutos antes, es decir, a las 10.30 y 15.30 horas. La actividad dura 50 minutos y permite descubrir los ferrocarriles mineros e industriales de Asturias.

Exposición y visita Indumentaria e historia de Asturias en su muséu

El Muséu del Pueblu d'Asturies expone, hasta septiembre, 'Indumentaria asturiana: corpiños y jubones'. Comprende 30 prendas históricas de entre 150 y 75 años de antigüedad, procedentes de diferentes puntos de la región. Y se puede descubrir el modo de vida de la sociedad tradicional asturiana en una visita guiada en la que se cuentan anécdotas y enseñan utensilios a lo largo de un ameno recorrido. Se hace los domingos 24 y 31, a las 12 horas. Ambos días, a las 12.30, una agrupación folklórica gijonesa acompañará a los visitantes en su recorrido por las instalaciones.

Un paseo por Jovellanos Itinerario urbano con salida desde su museo

Los paseos, recuerdos y comentarios anotados por el ilustrado en distintas etapas de su vida todavía son reconocibles en muchos espacios y monumentos de Gijón. Este recorrido guiado por espacios emblemáticos de la ciudad dan cuenta de ello. Actividad gratuita de una hora y media de duración.

Fotos de siempre Visita guiada a la muestra 'Gijón/Xixón. Epicentro'

Los domingos de agosto, 12.30 horas, visita guiada para descubrir la exposición fotográfica que decora el Palacio de Revillagigedo.

Talento en el barrio 'Sidra', arte contemporáneo con sabor asturianu

La exposición 'Sidra' de la Biblioteca de La Camocha rinde culto a la bebida más emblemática de Asturias desde la creación cultural. Poetas, grabadores y artistas plásticos participan en esta muestra que toma la sidra como símbolo de tradición y forma de inspiración. Hasta el 4 de septiembre. De lunes a miércoles de 9 a 15 horas y jueves y viernes, de 9 a 20.

Talento en el barrio Poesía ilustrada de Pepito'l de Llorianes'

Homenaje al poeta José García, que narró la cultura popular, de parte de un colectivo de artistas gráficos asturianos. Biblioteca El Natahoyo, hasta el día 29. De lunes a miércoles, 9 a 15 h., jueves y viernes, 9 a 20, y sábado, 9 a 14 horas.

El nicanor piñole de siempre, como nunca Muestra de la Colección de Arte Banco Sabadell

Muestra de la Colección de Arte Banco SabadellEl Museo Nicanor Piñole expone, gracias a la colaboración de la Colección de Arte Banco Sabadell, una selección de obras del artista gijonés. Hasta el 5 de octubre se pueden disfrutar piezas nunca vistas aquí que abarcan las principales preocupaciones estéticas del pintor y sus principales líneas de trabajo. Desde composiciones que ilustran aspectos enraizados en la cultura popular asturiana hasta paisajes únicos.

Historia ferroviaria La desaparecida estación del Vasco

La sala de exposiciones temporales I del Museo del Ferrocarril da cuenta de la historia de la recordada estación monumental del ferrocarril Vasco Asturiano.

Deleite y reflexión

Ampliar

La muestra 'Studiolo' aplaude a la empresaria gijonesa Candela Álvarez Soldevilla, reconocida mecenas galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. Su pasión por el arte la ha llevado a reunir más de 700 obras de los siglos XX y XXI de autores como Tina Modotti, Avelino Sala, Rafael Canogar y Antonio López, entre otros. Además, hay visitas guiadas los días 16 y 30 de agosto, a las 19.30 horas.

En la Sala 2 del Antiguo Instituto. Hasta el 28 de septiembre.

Exposición Con ojos de mujeren el museo

Ampliar La 'Representación de artistas españolas en el mercado del arte, 2016-2017' de Maite Centol.

El Museo Casa Natal de Jovellanos expone, hasta el 2 de noviembre, 'Caleidoscopio. Representaciones de mujeres en la colección'. Son un centenar de obras, muchas de ellas nunca expuestas que salen de los almacenes para ponerse por vez primera ante la mirada del público y animarle a proyectar otro tipo de mirada. Comisariada por la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo Renata Ribeiro dos Santos, este trabajo invita a ejercitar la posibilidad de mirar más allá de los aspectos formales de las piezas, de sus autorías y de la biografía de los artistas (generalmente un hombre) para centrarse en las representadas. De esta manera, la muestra llama a dislocar las miradas, a multiplicar las facetas ocultas por detrás de la categoría mujer y la necesidad de desencializarla. Además, se podrá disfrutar de ella y del resto del espacio museístico en una visita guiada que se celebra tanto el jueves 13 como el viernes 22 de agosto a las 18 horas.

Itinerario urbano Viaje al Gijón de la Guerra Civil

Ampliar

El recorrido de este particular viaje al pasado de la ciudad comienza en la sala Testimonios de la retaguardia del céntricos Museo Nicanor Piñole, donde se conservan obras que al artista pintó durante la Guerra Civil española. Desde ahí y a partir de una selección de los escenarios recogidos en el trabajo 'Xixón, 1936-1937. Un recorrido por el Xixón de la Guerra Civil', de Toño Huerta, se va a pie hasta algunos de los espacios urbanos más afectados por la contienda, recordando en ellos una parte de la historia reciente de la ciudad. ¿Cómo eran y qué pasó en lugares tan significativos como los Jardines de la Reina? En esta actividad que dura unos 90 minutos se explica y también se recuerda. Tendrá lugar el 16 de agosto a las 11.30 horas.