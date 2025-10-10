La agenda cultural que no puedes perderte en Gijón este octubre

Jessica M. Puga Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 06:41 Comenta Compartir

Música Música con Carolina y los Alisioso

Carolina Ferrer y las cuerdas de Jesús Bellosta y Paul den Holder forman Carolina y los Alisios. Tres aragoneses de raíces dispersas que interpretan un repertorio que revisita los versos y melodías de Federico García Lorca, Consuelito Vasquez, Chavela Vargas, Los Panchos o Caetano Veloso, entre otros. Dentro del programa Dinamiz-ARTj.

CMI El Coto. Viernes 17, 19 horas

Irade, en Pumarín sur Pop onírico con toques electrónicos

Lo que Irade subirá a las tablas del CMI Pumarín Gijón-Sur la tarde del viernes 24 es pop onírico e intimista con toques electrónicos e influencias de soul. Sus canciones sumergen al público en un viaje emocional.

El concierto empieza a las 19 horas.

Arte en el barrio Suena Mallou y sus cantares de terra

El de Mallou es uno de los tres conciertos amparados por el ciclo 'Arte en el barrio' este mes. Mallou es el proyecto común de Sabela Rey y Benjamín Vázquez. Nació como consecuencia de un viaje y por eso cuando se suben al escenario proponen un viaje sonoro que va desde el country, el blues y el soul hasta la música gallega. Actúan el miércoles 15 a las 19 horas en el CMI El Llano. Estos tres conciertos de 'Arte en el barrio' forman parte del programa Dinamiz-ARTj, promovido por el Instituto para la Transición Justa y la Fundación Ciudad de la Energía.

Literatura Narrativa histórica para viajar en el tiempo

Ismael M. González Arias, colaborador de EL COMERCIO, ganó el Premiu Xosefa Xovellanos de Novela n'Asturianu el año pasado en su cuadragésimo quinta edición con 'Marcaes pol estigma (1664/1665)', una obra de época y del entorno que la rodea que centra su trama a mediados del siglo XVII. La acción empieza en Oviedo, pero transcurre por un montón de lugares de toda España hasta terminar en Valencia. En detalle, es una narración histórica de más de trescientas páginas y un número casi igual de relatos, personajes e intrigas que comienza con las obras del nuevo claustro del monasterio de San Pelayo el Real cuando los trabajadores encuentran un cadáver.

La presentación será en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto el miércoles 22 de octubre a las 19 horas.

Escena amateur

Tras 25 años separadas, cinco mujeres, todas antiguas alumnas de un colegio religioso, se reencuentran en casa de una de ellas, lo que les permitirá relatar su trayectoria vital. Es lo que se ve en 'Entre mujeres', de la Asociación Teatral Crea Escena Manzanares de Ciudad Real.

En el CMI El Llano, el sábado 18, a las 19 horas

Escena amateur

En 'Saxfem', tres sencillos funcionarios verán cómo llega un nuevo jefe con un cometido muy concreto: crear la Oficina para la Igualdad Femenina. La trama transcurre al final del siglo XIX y el problema llegará cuando el nuevo jefe vea las conclusiones de tan osado contenido. El Grupo de Teatro La Galerna, de Gijón, lo llevará a las tablas.

CMI Pumarín Gijón-Sur, el jueves 23, a las 19 horas

Escena amateur

La Compañía Asturiana de Comedias, con sede en Gijón, representa 'La familia'. Los protagonistas son un grupo de personas que conviven y tienen como proyecto de vida el teatro. De sueños, vida, ilusión y aplausos trata esta obra.

En el CMI El Coto, el jueves 30, a las 19 horas

Espectáculo poético musical

La escritoria Sofía Castañón, la música Sara Friera, la fotógrafa y realizadora audiovisual Daniela Cohen y la percusionista Jimena Menéndez proponen una actuación poética, musical y visual que reflexiona sobre la ocupación del espacio público por parte de las mujeres.

Sala de conferencias del CCAI, martes 14, a 19.30 h.

Viaje sonoro

La Bonturné ofrece un concierto singular en el que cada tema se convierte en un viaje. La clave de la propuesta está en la tradición asturiana, así como en el aire fresco del bal-folk europeo. En esta ocasión, además, ponen en valor su cercanía con la literatura.

Patio del Antiguo Insituto, el jueves 16, a las 19.30

Una comedia quijotesca muy real

'Señor, llévame pronto', el documental del mes', presenta a Carmen, que tras sobrevivir a la guerra se hizo monja, logró el divorcio en una sociedad conservadora y tuvo varios amantes. Siempre desafió las reglas y ahora, a los 86 años, planea su suicidio. El filme sigue sus últimos días, explorando el vínculo con su hijo adoptivo.

Conferencia 'La información de la ciencia'

La experta Alba Morán, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y colaboradora del diario EL COMERCIO, participa en el ciclo de conferencias 'La información de la ciencia' con una ponencia titulada 'Mantener la pseudociencia fuera de tu para ti'. En la era de las redes sociales y la IA, es fácil caer en el engaño de la pseudociencia con 'mentiras sencillas' que son mucho más atractivas que la compleja ciencia real. A fin de cuentas, en momentos de crisis y ritmos frenéticos, buscamos respuestas rápidas aumentando el riesgo. Morán impartirá claves para mantener la pseudociencia lejos de nuestro algoritmo.

Salón de actos del Antiguo Instituto, el viernes 24 a las 19 horas

Ficción del mes 'Zoe', la historia de una niña que sueña con volar

El objetivo del ciclo 'Ficción del mes' es difundir cine comprometido, con vocación autoral y un amplio recorrido por festivales internacionales. El miércoles 15, a las 19 horas, se proyectará 'Zoe' en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio. Cuenta cómo Gema se ha quedado sin trabajo, mientras su hija Zoe sueña con tener alas. Ambas desean volar para huir de una realidad que asfixia a una y crea miedos a la otra. Juntas imaginan un nuevo hogar pintado de rojo, alejado del ruido, más cerca de ellas mismas. Esta obra de Ander Duque estuvo nominada a Mejor Película en el Festival de Málaga de 2016.

Ciclo flamenco Historias de esclavitud, odio y desigualdad

Por segundo año consecutivo, las programaciones de música y cine en los centros municipales van dedicadas al flamenco. Este mes se proyectan 'Gurumbé. Canciones de tu memoria negra' (CMI de El Coto, martes 28, a las 19 horas) y 'Frente al silencio' (CMI de El Llano, jueves 23, a las 19 horas). La primera aborda la explotación comercial por la cual miles de africanos fueron traídos a España y Portugal para ser vendidos como esclavos. Con los años fueron ganando su espacio en la sociedad. Esta cinta recoge cómo han influido en nuestra historia y nuestra cultura. El segundo título plasma la historia de Fuensanta 'La Moneta', una bailaora de flamenco que decide visitar Auschwitz y enfrentarse al silencio cuando prepara un nuevo espectáculo basado en el libro 'La cabellera de Shoá'. No recomendada para menores de 12 años.

Exposición Historias teatrales de Asturias

Últimos días para poder ahondar en la actividad teatral de Asturias con la muestra 'Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d'Asturies (1935-1995)', que se clausura este mes. Los 31 carteles expuestos reflejan la trascendencia de esta manifestación artística en la región durante el siglo pasado hasta la crisis que sufrió con la llegada del cine y la televisión. Este particular viaje comienza con la eclosión del teatro costumbrista en los años treinta, con figuras como José Manuel Rodríguez y Eladio Verde marcando el camino, va perdiendo fuelle a medida que pasan los cincuenta y sesenta y llega a los setenta de la Transición con el apogeo de compañías semiprofesionales que marcaron un antes y un después como Caterva o Margen. Aquí la historia teatral se ve en papel hasta 1995.

Inteligencia artificial y arte

En esta exposición digital se mostrarán las obras de los artistas seleccionados para el nuevo número de la revista 'CreAtIva Magazine'. En las obras expuestas, los creadores muestran su visión de la belleza aplicada a cualquier punto de vista, ya sea arte, moda, naturaleza, el error o el cuerpo humano.

Patio del Antiguo Instituto. Desde el 29 de octubre

Exposición 'La ternura'

Es un proyecto que invita a repensar la relación de cuidado entre humanos y naturaleza. Realizada en el marco de las Residencias artísticas y Acción Cultural - El Palacio, la propuesta retrata la naturaleza como 'recién nacida' mediante una instalación que fusiona escultura, música, vídeo y arte decorativo.

Sala 3 del Antiguo Instituto. Desde el 29 de octubre

Arte actual Sidra

La exposición 'Sidra' rinde culto a la emblemática bebida de Asturias desde la creación cultural gracias a poetas, grabadores y artistas plásticos.

Biblioteca de Roces, del 14 de octubre al 4 de noviembre