Jessica M. Puga Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 07:29 Comenta Compartir

Jazz con Roberto Nieva Quartet

Ampliar

El programa 'Jazz en el centro' propone ver en directo a Roberto Nieva Quartet. La banda presentará su nuevo trabajo discográfico, 'Empirical Sounds', un compendio de viajes, emociones y experiencias que convergen en una música profunda con equilibrio entre técnica y creación propia. Entrada: tres euros

Miércoles 23, 19.30 horas, en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Nueva tonada Antón Menchaca, en directo

Ampliar

La suya es una de las apuestas más originales del panorama musical asturiano, abriendo la tonada a nuevos espacios físicos y sonoros. Son Belén Antón y Pedro Menchaca; ella, una voz cargada de matices; él, guitarrista improvisador y arriesgado. Juntos ofrecen una versión actualizada de la tonada que mostrarán el miércoles 23, 19 horas, en el CMI El Llano.

Ciclo musical Concierto de trompa y piano

Ampliar

La semana musical en el Antiguo Instituto acaba esta tarde con el último concierto de la muestra del Conservatorio Superior de Música 'Eduardo Martínez Torner'. Serán la trompa y el piano los que animen el patio del CCAI desde las 19.30 horas. La finalidad del ciclo es favorecer la difusión del variado repertorio instrumental a la vez que anima a actuar al alumnado.

Fusión Ritmos con soul y blues en directo

Ampliar

Lía and The WaveTransfer Band surge de la unión de la joven promesa de soul y blues asturiana Lía Marcos con The WaveTransfer Band, formación de músicos muy experimentada que llama la atención por su originalidad y calidad de su propuesta en directo. Juntos actuarán hoy mismo, 11 de abril, a las 19 horas, en el Centro Municipal Integrado El Coto.

Multidisciplinar Música, sonido e imagen van a una

Ampliar

El jueves 24, a las 19 horas, en el CMI Ateneo La Cazada, la palabra, la imagen y el sonido se van a dar la mano gracias a Vero Rubio, que presenta su proyecto multidisciplinar 'Vou'. La acompañarán sobre las tablas Puri Penín y Paula Menéndez. Se verán vídeos con cada pieza que interpreten para completar su significado y llegar más lejos con la experiencia.

Semillero de bandas

Ensayo abierto de los tres grupos constituidos.

El proyecto Xixón Fem Music es una iniciativa destinada a visibilizar, a escala local, la desigualdad de género en la música. Entre sus acciones, está la formación de nuevas bandas constituidas por mujeres y tutorizadas por músicas profesionales. Su primera edición, iniciada en noviembre, incluye un ensayo abierto de los tres grupos constituidos; este tendrá lugar mañana, 12 de abril, a las 19 horas, en los locales municipales de ensayo René de Coupard (antiguo colegio Manuel Medina, Roces). El concierto fin de edición será en junio.

Cuentacuentos: 'el plan de paqui'

Dentro del programa de ocio cultural y educativo 'Esparciendo Cultura'Puppy's

Cuentacuentos presenta a una elefanta a la que le gustaba mucho coleccionar. La historia que contará el sábado 26, a las 12.30 horas, en el CMI Ateneo La Calzada, transcurre en una cacharrería a la que no podía entrar y trata del plan que se le ocurre a Paqui, la protagonista, para conseguirlo. Entrada libre hasta completar aforo. Para público a partir de tres años. 'Esparciendo Cultura' se desarrolla a iniciativa del Departamento de Educación de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

Visita guiada a 'Ángeles y Demonios' y 'petra von kant'

Sala 1 y 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto

Clausura el 20 y el 30 de abril, respectivamenteEl singular universo de Ricardo Villoria está poblado de múltiples personajes con un toque punk y una estética vanguardista. La instalación 'Petra von Kant' aúna arte y moda con una profunda inspiración en la Asturias agrícola e industrial. Hoy, a las 19.30 horas, visita guiada; también a la exposición 'Ángeles y Demonios' del mismo autor (sala 1 del CCAI), con la que abre las puertas al jardín secreto de su universo creativo.

Charla 'Patrones y recetas'

En el CMI El Llano, el jueves 24, a las 19 horas

A partir de revistas de diferentes empresas ferroviarias y mineras conservadas en el Museo del Ferrocaril, Nuria Vila disertará sobre la evolución de la imagen de la mujer reflejada en las mismas desde la posguerra hasta los años 90 del pasado siglo.

Taller jóvenes ante la desinformación

Espacio Joven de la Antigua Escuela de Comercio. Miércoles 23 y jueves 24, de 17 a 20 horas

Taller dirigido a profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes. Abordará cómo se informan estos y cuáles son los riesgos de los canales que utilizan, cómo reconocer fuentes fiables y la relevancia de aprender a contrastar. Abordarán la inteligencia artificial generativa y el papel de los educadores para hacer frente a los bulos.

Exposición 'Louis Stettner'

Sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto, abierta hasta el 8 de junio Colecciones Fundación Mapfre.

Constituye la mayor retrospectiva realizada hasta la fecha del fotógrafo Louis Stettner (1922-2016). Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas, sábados de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 y domingos de 12 a 14 h.

Ficción del mes: 'Para entrar a vivir'

Ampliar

Ana y Maxi son una pareja de treintañeros que acaba de encontrar la casa de sus sueños. ¿Será realmente así? La comedia 'Para entrar a vivir' está protagonizada por Bárbara Goenaga, Kira Miró, Luisa Gavasa, Gorka Otxoa, Jorge Usón e Irene Ferrándiz. Duración: 71 minutos.

Se proyectará el miércoles 23, a las 19 horas, en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio.

Documental del mes Enamoramientos a través del paso del tiempo

Ampliar

A lo largo de la vida nos enamoramos de personas y formas muy distintas, y de eso trata 'Fragmentos de una vida amorosa', la cinta italiana que se verá el martes 22, a las 19 horas, en el salón de actos del CCAI, dentro del programa 'El documental del mes'. La cineasta Chloé Barreau ha filmado todos sus amores y, así, plasma diferentes historias, empezando por el amor adolescente. Pero cada historia tiene, al menos, dos puntos de vista: ¿Qué recuerdan sus ex?, ¿cuál es su versión? Duración: 95 min. En versión original subtitulada en español. Se podrá ver online del 22 al 2 de mayo tras solicitar el código en cultura.gijon.es

Itinerarios por el Patrimonio Asturiano La zona central asturiana

Ampliar

Ponte calzado cómodo y prepárate para descubrir con la Universidad Popular una parte de la historia de Asturias. El primero de los cuatro itinerarios histórico-artísticos previstos propone, el sábado 26 de abril, descubrir la zona central y su rico patrimonio que abarca desde épocas prehistóricas hasta el más reciente industrial. Los participantes se acercarán a la joya prerrománica de Santa Cristina de Lena y el aún desconocido centro de interpretación de la principal vía de comunicación romana de Asturias, la Vía Carisa. Horario: de 10 a 14 horas. Lugar de encuentro: parada de autobús Gota de Leche, donde se recomienda estar 15 minutos antes. Precio de la actividad:12 euros (más 1,5 para la visita; se requiere pago en efectivo y con el importe exacto al inicio de la actividad). Solo hay 20 plazas por itinerario.