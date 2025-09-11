La agenda cultural que no puedes perderte en Gijón este septiembre

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:07 | Actualizado 23:53h. Comenta Compartir

Documental 'Ganado o desierto'

Este es uno de los cinco títulos que nutren este año el 'Ciclo de Cine Científico 2025' y que se proyectarán en la Antigua Escuela de Comercio los días 19, 22, 23, 24 y 25 de septiembre, a las 19 horas. 'Ganado o desierto' (España, 2023) es el documental que se verá el miércoles 24. Esta cinta, dirigida por Francisco Vaquero, invita reflexionar sobre el actual uso de nuestros campos y de cómo la adecuada utilización del ganado puede ser la mejor alternativa para afrontar y resolver los problemas de los territorios agrícolas y ganaderos. La lucha por revertir el cambio climático está poniendo a los animales en el punto de mira. El buen manejo del ganado se muestra aquí como una solución para la restauración de los ecosistemas y las economías rurales.

Miércoles 24, a las 19 horas, en la Antigua Escuela de Comercio.

Documental '¿Preparados para el tsunami?'

El documental '¿Preparados para el tsunami?' (España, 2023), de Erik Martínez-Westley, explica qué causa los terremotos y tsunamis, destapa nueva evidencia histórica sobre la frecuencia con la que suceden, da a conocer las medidas de prevención y explora las innovaciones que nos pueden mantener seguros.

Día 22, 19 horas, en la Antigua Escuela de Comercio.

Documental El deshielo y la tensión centran la trama

Svalbard es un archipiélago en el Océano Glaciar Ártico bajo soberanía de Noruega. Es el lugar habitado más cercano al polo norte y la zona cero del calentamiento global. Ninguna parte del planeta se calienta más rápido que esta. Científicos de todo el mundo analizan la situación y sus consecuencias. Dos asentamientos rusos son la nota geopolítica de la zona. Este documental de Pilar Requena bucea en todo ello.

El martes 23, 19 horas, en la Antigua Escuela de Comercio.

Documental 'Memorias de un mar'

En este documental que se verá el jueves 25 (19 h.) en la Antigua Escuela de Comercio, un equipo de científicos especializados en el ciclo del carbono y su implicación en el cambio climático viajan a Kazajistán para estudiar el laboratorio vivo más grande del mundo, el Mar de Aral. El que fuera el cuarto lago más grande del planeta es ahora un desierto como consecuencia de una mala gestión ambiental. Los investigadores han diseñado un estudio para evaluar si su desecación implica la emisión de millones de toneladas de carbono a la atmósfera. 'Memorias de un mar' (España, 2023), de Laura Carrau, muestra los avances de la expedición.

Noche europea de los investigadores

Proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea que se celebra en más de 370 ciudades de Europa simultáneamente. Este año, Gijón ha organizado actividades gratuitas en las que los investigadores acercarán a la ciudadanía su trabajo, los beneficios que aporta a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Organizada por la Universidad de Oviedo con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura.

Viernes 26 de septiembre, de 18 a 20 horas, en la Colegiata San Juan Bautista.

Conferencia 'Negacionismo y cambio climático'

Paula Izquierdo Muruais, de la Universidad de Oviedo, imparte la conferencia 'Negacionismo y cambio climático: más calor, más extremos, más dudas' dentro del ciclo 'Informando con ciencia'. Abordará cómo fenómenos extremos como los de los últimos años ya no son excepcionales. Frente a esta evidencia, dice, crecen las estrategias para sembrar duda y frenar la acción climática. Informar con rigor y actuar es una necesidad.

Sábado 20 de septiembre, a las 19 horas, en la Antigua Escuela de Comercio.

Documental 'Miralles'

'Miralles' (México, 2025), de María Mauti, cuenta como una novela la visión del mundo de uno de los arquitectos españoles más importantes del panorama internacional, Enric Miralles, que murió a los 45 años en el 2000. Para verlo online hay que solicitar el código. Toda la información está disponible en cultura.gijon.es.

Modalidad online disponible hasta el día 19.

Teatro amateur 'La fonda' y 'El americano'

El Grupu Teatru San Félix de Valdesoto representa 'La fonda' el día 18 en Pumarín- Gijón Sur. El Grupo de Teatro Selena hará lo propio con 'El americano' el 25 en El Coto.

Visita guiada Conoce la Ciudadela de Celestino Solar

La Ciudadela de Celestino Solar presenta uno de los modelos de vivienda obrera existente en Asturias. Las ciudadelas fueron habitadas por la clase obrera gijonesa a finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX. En Gijón llegaron a documentarse más de doscientas, siendo la más representativa la de Celestino Solar, ubicada a un paso de la playa de San Lorenzo. Construida en 1877 en la calle Capua, estaba formada por 23 casas y permaneció habitada durante más de un siglo. La visita guiada de una hora aproximada de duración explica cómo y quiénes vivían ahí. Las sesiones se suceden hoy, mañana y pasado, tanto a las 12 como a las 17 horas.

Exposición En recuerdo de la estación del Vasco

El Museo del Ferrocarril de Asturias alberga la exposición 'La estación del Vasco en Oviedo', que podrá visitarse hasta 2026 en su sala de exposiciones temporales 2. La muestra, comisariada por José María Flores, aborda uno de los episodios más controvertidos de las últimas décadas en torno al patrimonio asturiano: la demolición de la estación del Vasco en 1989. La estación, más allá de su función práctica, poseía un fuerte valor simbólico y emocional para Oviedo. A través de ocho unidades temáticas, se reflexiona sobre qué entendemos por patrimonio y qué valores lo definen, centrándose en los elementos arquitectónicos y espaciales que hicieron del Vasco un lugar singular.

Planes en familia Actividades por el Día de la Ruta de la Plata

Para conmemorar el día de la Ruta de la Plata en el natalicio del emperador Trajano, Visita Gijón organiza una serie de actividades en colaboración con los museos arqueológicos de la ciudad del 14 de septiembre al 18 de octubre. Además, quienes visiten los tres museos arqueológicos entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre y entreguen el pasaporte con los tres sellos en la oficina del información turística Info Gijón participará en sorteos de regalos. Estos equipamientos son: Museo Villa Romana de Veranes, Museo Termas Romanas de Campo Valdés y Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres.

Actividades en familia La Antigua Roma viaja al presente

En 'Yincana' se dará a conocer a los visitantes de Veranes nombres de estancias, materiales, y elementos fundamentales de la villa. Imaginarán que han sido vendido como esclavos y su objetivo es recuperar su libertad si se lo aprenden. Después, 'Apolo. Arte y Mito' conjuga danza, teatro de máscaras y música.

El sábado 20, en Veranes. La yincana es a las 12, 12.45, 13.30, 17 y 17.45 horas, y el espectáculo a las 19.30h. Entrada libre y sin reserva.

Exposición 'Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla'

'Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla' es la exposición que hasta el próximo día 28 se puede visitar en la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Los sábados 13 y 27 de septiembre hay visitas guiadas a las 19.30 horas para ahondar en esta selección de obras de la colección particular de la gijonesa Candela Álvarez Soldevilla, destacada mecenas de nuevas generaciones de artistas, labor que le valió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023 concedida por el Ministerio de Cultura de España. En Gijón se pueden disfrutar obras contemporáneas, principalmente de pintura y escultura, de los siglos XX y XXI, que tienen cabeza y también mucho corazón.

Itinerario urbano La ciudad que retrató Nicanor Piñole

Durante las primeras décadas del siglo XX, Gijón experimenta un periodo de expansión imparable a causa del impulso industrializador. En estos años el urbanismo y la arquitectura cobraron especial protagonismo: se configuran nuevos espacios urbanos, ejes comerciales y bulevares ornamentados con árboles, bancos y farolas, cuya transformación y desarrollo fue recogido por Nicanor Piñole (1878-1978) en algunas de sus obras. Partiendo de sus paisajes urbanos, este itinerario recorre la ciudad descubriendo las claves que configuraron algunos rincones señeros y recordando otros ya desaparecidos.

Parte del Museo Nicanor Piñole el domingo 14 a las 11.30 horas.

Exposición 'Indumentaria asturiana: corpiños y jubones'

Últimos días para visitar, en el Muséu del Pueblu d'Asturies, la exposición 'Indumentaria asturiana: corpiños y jubones'. La muestra dedicada a enseñar cómo era el vestuario femenino de antes permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. El protagonismo de esta se lo llevan, en concreto, dos prendas: el xustiyu o corpiño y el xugón o jubón. En detalle, la exposición comprende unas 30 prendas históricas de entre 150 y 75 años de antigüedad, procedentes de diversos puntos de Asturias. Una parte pertenece a los fondos del espacio que las enseña y otra proceden del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias y el Museo Etnográfico de Quirós. Algunas han sido prestadas temporalmente por sus propietarias. Colaboran con el museo las asociaciones Reija de Langreo, Vezos Astures de Gijón y Andecha Folclor d'Uviéu.