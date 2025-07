'Cuéntame' y 'Ay pena, penita, pena' llenan de ritmo Begoña, en Gijón

Noemí Vega Lunes, 14 de julio 2025, 22:59 Comenta Compartir

Gijón se llenó de música con el pistoletazo de salida de la XIX edición del ciclo 'Arte en la Calle' que tuvo lugar durante la tarde de ayer. Un total de 77 grupos y artistas transformarán en escenarios callejeros las plazas y paseos de la ciudad hasta el 23 de agosto. La jornada inaugural contó con la actuación de Clave de Trío en el paseo de Begoña, marcando el inicio de un verano repleto de espectáculos gratuitos para todos los públicos. Antes de comenzar a cantar, la vocalista del grupo mostró su agradecimiento al Ayuntamiento por «contar con nosotros un año más para actuar en las calles de Gijón». La actuación duró en torno a una hora, en la que interpretaron versiones de temas tan conocidos y variados como el 'Ay pena, penita, pena' de Lola Flores o el 'All About That Bass' de Megan Trainor, pasando por la sintonía de la afamada serie de televisión 'Cuéntame' que llenó los hogares españoles durante años. Los espectadores de todas las edades pasaron un rato de diversión en el que no faltó el baile, las palmas, e incluso, la entonación de las canciones que llenaron de alegría Begoña.

Para los que estuvieron allí resultó una oportunidad «para descubrir grupos nuevos que quizás de otra forma no conocería», afirmó Alba Valdés, que se paró a verlo al percatarse del cúmulo de gente amontonado alrededor del escenario. Opinión parecida fue la de Luis Díez que ve esta iniciativa como «una forma de acercar la cultura a todos los sectores sociales, una cosa complicada ahora que te cobran por todo».

Las citas, que tendrán lugar durante los próximos días, serán en varios puntos de la ciudad: el paseo de Begoña, la plaza de la República, la plaza del Instituto, la plazuela de San Miguel y el parque Los Locos, en Nuevo Roces, en distintos horarios. Habrá hueco también para espectáculos pensados para los más pequeños a quienes se les reserva el horario de las seis de la tarde.

Dentro de la programación tampoco faltarán los grupos folclóricos. Además, esta edición del programa contó con 149 inscripciones en las modalidades de música amateur, música, teatro, circo ydanza entre otras propuestas que le dan riqueza a la iniciativa que lleva diecinueve veranos llenando de cultura las calles de Gijón, haciendo los paseos estivales aún más entretenidos.

