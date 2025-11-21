Montevil, un barrio que «lo tiene todo» menos una conexión con Nuevo Roces

Una representación de los vecinos de Montevil delante de la asociación que se sitúa en la calle Les Cigarreres, con su presidente Tino Bermúdez, en el centro.

Eva Hernández Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:22 Comenta Compartir

Casi 38.000 habitantes son los que tiene el barrio de Montevil. Tras Nuevo Roces y Viesques, es uno de los barrios más jóvenes que hay en Gijón. A comienzos del siglo XXI, el actual barrio estaba ocupado por solares, viviendas unifamiliares, instalaciones industriales y pequeñas huertas. Fue en 1999, cuando con la publicación del Plan General de Ordenación se definió la construcción de una supermanzana con capacidad para 4.200 viviendas. Desde entonces, el barrio ha ido ganando construcciones, vecinos y servicios.

En ese mismo año, también se produjo la creación de la asociación vecinal de Montevil que, durante todo este tiempo ha trabajado en mejorar el lugar. Precisamente, en su sede, situada en la calle Les Cigarreres, pasan a diario decenas de vecinos. Desde los más jóvenes que acuden a clases de pintura hasta adultos que asisten a informática o yoga. Un trajín de personas que mantienen con vida el espacio. «Tenemos un montón de gente de todas las zonas de Gijón participando en nuestras actividades», señala la vicepresidenta, María del Mar Vázquez. «Hay de La Calzada, del Centro... estamos abiertos a todo el mundo». Y es que incluso «hubo temporadas en los que venía gente de fuera de Gijón a nuestros cursos», dice con una sonrisa.

Son 25 años los que Agustín 'Tino' Bermúdez lleva viviendo en el barrio. Él es la cabeza de la asociación. «Cuando vine a vivir aquí, no había absolutamente nada», recuerda. «Ni centro de salud, ni guarderías, ¡ni siquiera semáforos», enumera. Esas carencias se tuvieron luchar. Para el presidente vecinal, el barrio de Montevil es «uno de los mejores lugares para vivir en Gijón» porque «hay de todo» y, además, es un barrio «muy tranquilo». Pone como ejemplo a algún vecino que «marchó de este barrio a vivir a otros lugares más cercanos al centro y a día de hoy se arrepiente porque en realidad, aquí se está tranquilo, se tiene de todo y de aquí al centro en autobús es muy poco trayecto», explica.

Obviamente, como en todos los sitios, «demandas más cosas». Importante, dice, «la conexión con el barrio de Nuevo Roces por Antonio Machado». Una petición que llevan haciendo «durante bastante tiempo, aunque como todo es cuestión de dinero». Habla del túnel que iría por debajo de la AS 66 y que aparece en el Plan General de Ordenación Urbana.

Muy participativos

Asimismo, en su lista de deseos también está «el cubrimiento de la pista polideportiva del IES Montevil» y también «una marquesina en una parada de autobús de la zona de la plaza Manuel Rubio». Todo esto «es lo que nos queda por conseguir, por lo demás ya lo tenemos todo», indica.

Tino Bermúdez observa una gran participación de la gente: «los vecinos colaboran y, por el momento, están muy contentos con el trabajo», afirma. Una de las jornadas más proliferas de la asociación son las fiestas del barrio, que se celebran en agosto y a las que muchos ciudadanos de otras zonas de Gijón acuden: «¡Son famosas ya!», dice orgulloso. De esta lista de buenos servicios que tiene el barrio, Nicolás Fernández alude a las líneas de autobuses. «Tenemos la línea 2, 12, 20 y 24, en ese sentido estamos muy bien comunicados con todo Gijón», celebra.

Rosa María Fernández suele estar en la sede de la asociación, porque es socia y participa «en todo lo que se puede». Aunque no es oriunda de Asturias, el barrio de Montevil la acogió «como una más» cuando vino a vivir aquí, hace ya veintiocho años. Durante este tiempo ha visto el trabajo que hace la asociación vecinal, una labor con la que está «muy contenta» así como con sus vecinos y con todos los servicios que ofrece Montevil.

Pero, hay algo que le molesta en el día a día: «con las luces que se han puesto actualmente no se ve ni patata», afea. Además, añade que los árboles de la zona «no se podan como antes», algo que le causa malestar por los problemas que esto acarrea en cuanto a la visión, ya que tapan aún más la luz. Otra cosa que también viene notando cada vez que pasea por el barrio es «la falta de limpieza». Si bien antes notaba que se hacía «un mayor hincapié en este aspecto», ahora «está más descuidado». Aprovecha este espacio para conseguir una solución.

Reporta un error