El Llano: un barrio inclusivo «que acoge a todos y pide más seguridad»

Integrantes de la asociación vecinal El Fumeru y jóvenes del barrio posan delante del local de la entidad en la calle Río de Oro.

Jana Suárez Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 06:17 | Actualizado 06:27h. Comenta Compartir

El Llano moderno aglutina a los antiguos Llanos de Arriba, del Medio y de Abajo, supera los 42.000 habitantes, es el barrio más grande de Gijón y el único que se convirtió en distrito en noviembre de 2005. La primera referencia de El Llano data de 1790 y es Jovellanos quien contribuyó a su creación a partir de su plan de comunicación para el tráfico de carbón. Es uno de los barrios que más han cambiado en las últimas décadas, «en las que pasó de tener unas lamentables condiciones de vida, en muchos casos, a ser uno de los más modernos y mejor equipados de Gijón y que cuenta con multitud de servicios y espacios verdes», indica Begoña Ferrín, presidenta de la asociación vecinal Fumeru, «que cuenta con más de 50 años de historia».

Este barrio de gran solera industrial y obrera «debe seguir avanzando hacia nuevos objetivos enfocados en los temas sociales. Apostamos por las personas mayores, los inmigrantes y, por supuesto, por temas de salud». Para Ferrín, es primordial reforzar la atención psicológica y los recursos de salud mental para que los vecinos no tengan que recurrir al centro de Puerta de la Villa. Asimismo, la presidenta de Fumeru insiste en adoptar medidas para que no se les exija a las personas sin hogar un certificado de empadronamiento de cara a recibir ayudas de primera necesidad como alimentos. «Aquí todos cuidamos de todos», afirma.

La vocal de la Mujer y una de las alma mater de la asociación, Ascensión Becares, 'Choni', lleva viviendo en el barrio casi 30 años y «siempre me he sentido muy unida a los vecinos de aquí. A los de toda la vida y a los nuevos. Somos como una gran familia que se cuida», explica. «Choni está para todo. Ella se encarga de apuntarnos a las numerosas actividades. Yo estoy muy feliz de vivir aquí porque vivo sola, pero no lo siento así. Vienes a la asociación y no paras de hacer cosas», comenta Carmen Rodríguez. En Fumeru ofertan muchos cursos y talles: pilates, yoga, bailes de todas clases, costura, inglés, francés y además nos apuntamos a todos los talleres del centro municipal de El Llano. Siempre estamos muy activas», subraya Choni, quien tiene 72 años y afirma a EL COMERCIO que la asociación la hace sentirse feliz.

«Tengo la cadera mal, pero es venir a la asociación y la mente y el cuerpo se alegran», dice Asunción Suárez

Más limpieza e iluminación

Mientras se escucha cómo la presidenta habla con jóvenes inmigrantes para cederles un espacio para música y ocio, unos niños juegan en el patio delante del local de la asociación en la calle Río de Oro y personas mayores caminan. «Es un barrio muy intergeneracional e inclusivo y eso me gusta mucho. Hay mucha vida, mucho comercio. Sientes la positividad en el aire», valora Jesús Bodoque, socio desde hace muchos años y que tiene una reclamación para el Ayuntamiento muy clara. «Hay que darle acceso a la calle peatonal Rosario Trabanco que comunica la calle Río de Oro con la calle con avenida del Llano. Si hay una emergencia, como por ejemplo, un incendio o una asistencia sanitaria, no pueden acceder ni la ambulancia porque por la avenida está llena de árboles y por Río de Oro siempre hay coches aparcados. Habría que poner un vado permanente», subraya Bodoque.

Mayor presencia policial

María Asunción Suárez no puede vivir sin «mis tertulias con mis amigas. Tengo la cadera mal pero hago danza-terapia, fíjate si me alegran la mente y el cuerpo esta asociación», dice Suárez, quien pide «más luz y seguridad». «Eso es cierto, hay veces que da un poco de miedo ir por la calle», incide Becares. «En general, es un barrio tranquilo, pero que la Policía Local pase más veces y sobre todo que controle a algunas personas, son pocas, pero molestan mucho, que cometen algún acto vandálico no vendría mal. Es un barrio muy poblado y claro, a veces no todo el mundo se sabe comportar», comenta Suárez, quien, con una sonrisa enorme, afirma: «No me mudo yo de aquí por nada del mundo».

Para Carmen Rodríguez, «la limpieza deja mucho que desear. Hay veces que pasas por calles que están muy sucias. Llevamos años reclamándolo, eso y zonas infantiles». Rodríguez presume de que le encanta caminar por El Llano «porque conozco a todo el mundo y además hay muchas zonas verdes. Tenemos el parque de Los Pericones, hay calles y espacios muy bonitos y se ha arreglado mucho el barrio en los últimos años pero de lo que prácticamente carecemos es de zonas infantiles. Antes iba con mis nietos al de Los Pericones, pero ahora que ya no lo hay, las pocas zonas de juego para niños están masificados. Un barrio con tanta población infantil debería tener más espacios para ellos», asevera Rodríguez.

Excursión anual de mujeres

Para finalizar, Choni, con mucha alegría, anuncia: «Iremos leyendo este precioso reportaje mientras nos vamos de excursión a La Coruña este fin de semana. Es nuestro viaje anual de mujeres. Una cita ineludible y muy divertida de la que siempre salen muchas anécdotas», culmina.

Reporta un error