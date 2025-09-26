La Calzada: un barrio «lleno de vida» con un hándicap: los camiones

Eva Hernández Gijón Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:35 Comenta Compartir

Con una población de más de 24.000 habitantes, La Calzada, el barrio obrero por excelencia de la ciudad, es el más poblado de la zona Oeste. En los últimos años, «ha crecido mucho», afirma el presidente vecinal, Carlos Arias. «Somos un barrio con una idiosincracia muy particular», sonríe. Una frase característica de sus ciudadanos es «bajamos a Gijón». Detrás de estas tres palabras se esconde mucho más. Porque, en su día a día, no necesitan desplazarse, gracias a que el lugar se mantiene «muy vivo y con mucho bullicio en el buen sentido». Conservan un gran comercio local, algo de lo que presume Arias, así como de la «gran actividad social y deportiva», ya que poseen «cines, piscinas, bibliotecas...», enumera.

Pero, como en todos los barrios, siempre hay algún hándicap. La Calzada sufre «un problema endémico» que no es otro que «la contaminación». Esta, en su mayor parte, es de origen industrial. «Hay miles de camiones que atraviesan el barrio a diario», sostiene Arias. Una lucha que los vecinos mantienen día a día para que dejen de circular por aquí.

Recuerda Indalecio Rodríguez que cuando llegó al barrio en 1961 «todas las aceras estaban llenas de barro». Ejemplifica con la avenida Argentina que, cuando llovía, «no solo había barro sino que también se llenaba de charcos». También conoció el tranvía que llevaba a los trabajadores a El Musel. En más de medio siglo, La Calzada ha evolucionado «y mucho». Pero «faltan cosas». Rodríguez señala dos: «La reparación del reloj del Arbeyal y la iluminación del parque Julián Besteiro». Dos peticiones que «el Ayuntamiento dijo que se harían», dice disgustado porque aún están pendientes.

Aprovechar el espacio de Flex

Amparo Suárez, al frente de la vocalía de la mujer de la asociación vecinal Alfonso Camín, camina junto a sus vecinos por la plaza Julio Ramos, que forma parte del emplazamiento de la 'Ecomanzana'. «Antes aquí había una pellejería. Daba muy mal olor», explica. Ahora, el espacio es totalmente distinto. «Se ha recuperado la zona haciendo un parque muy bonito por donde la gente pasea tranquilamente y tampoco hay tráfico», argumenta. «Para la gente tanto mayor como joven, como aquellos que usan silla de ruedas o los que van en bicicleta es perfecto. Todo un avance. Estos tienen que ser sitios para los vecinos no para los coches», recalca.

Suárez llegó a Gijón desde León por motivos laborales, pero algo que le encantó de La Calzada fue «que es un barrio muy participativo». Una característica de la que se muestra totalmente orgullosa, porque la fuerza de la asociación vecinal «nace del trabajo desinteresado y voluntario de los vecinos, que se unen todos a una». Uno de los ejemplos es que hayan conseguido derribar la antigua fábrica de Flex.

Al contrario que Suárez, Miguel Ángel Carrera lleva toda la vida en La Calzada. Apunta que hay «muy buenos servicios» y que la comunicación con el centro «es estupenda». Pero, si tiene que poner una pega, sería aquello que Suárez alaba: la 'Ecomanzana'. «Nos han dejado pocos aparcamientos y la gente tiene la mala costumbre de aparcar en las aceras», lamenta. Por eso, «tenemos muchos problemas con personas de poca movilidad porque a veces no pueden salir de sus portales porque hay vehículos aparcados», se queja. Contento con el derribo en marcha de la fábrica de Flex, apunta como idea que, en un futuro, «a ver si podemos hacer que nos pongan un aparcamiento» y así paliar el problema.

«Hay que cuidar el barrio y mantenerlo limpio», sentencia Francisca Narváez, secretaria de la asociación. «Queremos que la gente se integre más y que los vecinos mantengan más el barrio, tienen que darse cuenta de que todo lo que hagamos repercute en nosotros», defiende. Sobre la polución, no se muestra optimista. «Creo que es algo con lo que vamos a tener que vivir toda la vida, es muy difícil de erradicar», lamenta. Por lo demás, «esto es un barrio maravilloso. Luchamos porque los jóvenes se integren en la asociación y haya más voluntariado».

'Oeste en juego', mañana

Marta Suárez Fanjul es presidenta del Club Baloncesto El Arbeyal. Una posición que le permite tener contacto con los niños y las familias. «Debemos cuidar más los colegios», apunta. Alude a un problema «bastante grave», que son «las heces de las palomas» que hace incluso que a veces los pequeños se encuentren «palomas muertas en el patio».

A pesar de ello, se queda con todas las cosas buenas, «¡que no son pocas!», señala. Desde la posición de presidenta del equipo, anuncia que se está haciendo una asociación de clubes de la zona Oeste «abierta a todos siempre que sean fundados en esta zona» e invita a todos los gijoneses a acudir a la playa del Arbeyal mañana sábado, de 10 a 12 horas, al evento 'Oeste en juego'. Una iniciativa en la que estarán los clubes Calzada Rugby Club, Club Baloncesto L'Arbeyal, Club Balonmano La Calzada, Club Deportivo Judo La Calzada, Club Patín Solimar –Telecable Hockey-, Club Rítmica Galaica y Club Voleibol La Calzada. Será una jornada deportiva y festiva.