«Para Canal, Gijón era lo más importante»

El Canal periodista, el Canal familiar, el Canal sportinguista, el Canal «gijonés y gijonudo», el Canal viajero, el Canal solidario, el Canal taurino... A escasos días de la inauguración de los Jardines del Periodista José Antonio Rodríguez Canal, que tendrá lugar el próximo viernes al mediodía, las múltiples facetas de «un hombre todoterreno» salieron a relucir durante un encuentro de familiares, amigos y compañeros organizado por EL COMERCIO para recordar en el espacio que llevará su nombre a quien a lo largo de cuatro décadas se convirtió en uno de sus cronistas más destacados, y director adjunto del periódico hasta su jubilación en 2006. Fallecido en diciembre de 2022, su inclusión en el callejero, en una zona de la avenida de la Costa recientemente reurbanizada, responde a una petición que respaldaron nombres como los del expresidente autonómico Pedro de Silva, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde...

«Estos jardines le rinden un justo homenaje como miembro destacado de aquellas generaciones que, en medio de la adversidad, supieron salir adelante y contribuir a elevar el nivel de la sociedad y del país», señaló Marcelino Laruelo, uno de los firmantes y promotores de esa iniciativa, quien destaca cómo Canal, «hijo de familia obrera y numerosa, se mantuvo fiel a sus orígenes y llevaba a Gijón en la cabeza y en el corazón». De la faceta familiar dieron cuenta sus tres hermanos, Luis Miguel, Rubén y Manolo. «Conmigo ejerció de padre», destacó el primero de ellos, quien narró anécdotas como sus viajes en moto por toda Europa, ya fuera para acudir a las concentraciones en Holanda del Sporting de Boskov o para atravesar las barreras de un Belfast entonces en llamas. «Siempre iba detrás con el mapa desplegado dándome instrucciones», recordaba. «Es que era como un GPS», añadía su hermano Rubén, quien le llevó en coche «como su chófer de confianza» también a lo largo de miles de kilómetros, «ya cuando viajaba como corresponsal del Sporting para 'La Hoja del Lunes'», pero también a multitud de ferias taurinas, ya fuera en España, Francia o incluso México. «Después de que se jubilara estuvimos siguiendo por todas las plazas a Morenito de Aranda», apuntó. Y Manolo, para quien «Canal merece esto y medio Gijón para él», hizo hincapié en su carácter «trabajador» y en sus hondos conocimientos de los temas más variados. «¡Sabía de todo! Yo le decía '¿cómo sabes tanto?' y me respondía 'hay que leer'».

Canal, frente a la Gota de Leche, donde nació. J. Pañeda

Una de esas áreas de conocimiento, y de sus mayores aficiones, era el mundo taurino, al que se refirió Ángel Junquera, expresidente de la plaza de toros de Gijón y que coincidió en el equipo gubernativo cuando Canal era asesor técnico-artístico de El Bibio. «Manteníamos muchas conversaciones sobre los toros, pero también sobre la actualidad local, regional, nacional... Era un gran crítico de todo y, por supuesto, el 90% lo hablaba él», bromeó este inspector jefe de la Policía Nacional ya jubilado. «Era una personalidad de Gijón y este espacio, además en su barrio de La Arena, es más que merecido», añadió.

Además del actual director de EL COMERCIO, Ángel M. González, a la cita no faltaron antiguos compañeros de trabajo. «En lo personal, era un honor ser amigo suyo, porque cuidaba mucho a sus amistades. Y como profesional fue íntegro y muy leal, defensor a machamartillo de la empresa en la que trabajó tantos años», destacó Julio Maese, exdirector general. El periodista José Javier Rodríguez Medina recordó que en su relación con Canal «primero fui aprendiz, luego subordinado, luego compañero y luego amigo», hasta el punto de afirmar que «marcó mi vida». Destacó que «se podía aprender de él en muchos sentidos, porque era un erudito, un hombre con una memoria tremenda y un gran conocedor de las cosas de Gijón y del periodismo». Entre las amistades que quedaron fijadas más allá de los límites de la redacción estuvo también la de Pablo Entrialgo, documentalista ya jubilado que le recuerda como «la persona más íntegra que conocí, un periodista de raza y mi segundo padre. Inolvidable».

Un «espíritu solidario»

«Pensaba siempre en la ciudad, para él Gijón era lo más importante», destacó el empresario Luis Mitre, amigo desde que estudiaban en la Escuela de Comercio y que también remarcó «su humanidad». Puso igualmente de relieve esta última faceta el exconcejal y expresidente de Proyecto Hombre Luis Manuel Flórez 'Floro': «Pocos meses antes de jubilarse me dijo que en cuanto lo hiciera quería venir de voluntario, y fue dicho y hecho. Al poco estaba compartiendo con nosotros su espíritu solidario, acompañando a la gente en lo que hiciera falta y dialogando con los usuarios».

El exconcejal Aurelio Martín aseguró recordar unos cafés «que no bajaban de una hora» para tratar «de todo lo humano y lo divino y sugerir muchas ideas» –entre ellas, sus hermanos destacan la de peatonalizar la avenida de El Molinón–. Y le definió como «alguien con una gran memoria y comprometido con Gijón desde un profundo conocimiento de la ciudad. Si querías saber cosas de Gijón no había nada como hablar con Canal».

El empresario Rafael Couto aludió a una amistad de 40 años en la que «nada más que tenías un problema, él ya estaba tratando de solucionarlo» y consideró que «lo merecería todo, no solo un espacio como este». Coincidió con él el hostelero Armando Rodríguez, quien le recordó como «un amigo con mayúsculas, un gran profesional y un enamorado de su trabajo, al que hasta vi caérsele las lágrimas cuando inauguró con Carantoña la rotativa Harris Marinoni». Y el abogado Viliulfo Díaz aseguró añorar a «un hombre bueno, culto y que defendía sus ideas, pero permitiendo debatir con él a los que no coincidían». Destacó que «daba gusto leer sus crónicas taurinas y todos echamos en falta su columna de 'Plaza Mayor', desde la que también luchaba por Gijón».