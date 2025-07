«Todavía conservo las fotos en papel y ya gastadas que me hice en 1990 en el mástil 'Asturias' de Elcano»

Soraya Pérez Gijón Viernes, 4 de julio 2025, 22:08 Comenta Compartir

Aurelio Martínez Cortina, oriundo de la Felguera es un reconocido dentista asturiano. Es conocido tanto por su experiencia profesional como por su espíritu altruista. Tras un viaje a Senegal, decidió poner su talento y recursos al servicio de las comunidades más necesitadas del país, ofreciendo revisiones, limpiezas y extracciones dentales a niños y adultos de escuelas públicas y privadas.

Este dentista tuvo la «suerte y el honor» de jurar bandera en el año 1990 en el buque de formación Juan Sebastián Elcano, donde se instruye la Princesa Leonor cuando el emblemático barco realizó una parada en Santo Domingo, República Dominicana. Después de 35 años ha podido volver al buque, que estará abierto a visitas en el Puerto de El Musel, en Gijón, hasta el 6 de julio. Esta visita pudo traer de vuelta a su memoria unos gratos recuerdos de su juventud.

«En el año 1990 yo estaba en Santo Domingo junto con un grupo de españoles que estábamos estudiando la carrera de odontología en República Dominicana. Coincidió que estando allí llegó el Juan Sebastián Elcano, e hizo parada en el puerto de Santo Domingo. Normalmente en los puertos fuera de España donde hace parada este buque se les permite a los españoles que quieran hacer una jura de bandera y eso fue lo que hice yo con un grupo de amigos», contó el dentista asturiano.

«No me olvidaré nunca del jamón ibérico que comimos»

Sobre todo recuerda que en aquél momento hubo una pequeña recepción, «muy especial y bonita dentro del barco», y según afirma, «no me voy a olvidar nunca del jamón ibérico que comimos. Estaba espectacular como nunca había comido uno. Tampoco olvidaré nunca que los marineros a bordo nos trataron muy bien y nos hicieron sentir en casa», dijo.

En ese momento, hace 35 años, Aurelio Martínez Cortina era tan sólo un joven de poco más de 20 años. «El barco por dentro era y sigue siendo precioso, no he visto uno más guapo en mi vida. El segundo o tercer mástil del barco se llama Asturias, lo cual me llena de orgullo, y todavía conservo las fotos que me hice en ese mástil en 1990, de aquella eran fotos en papel de las que ya casi no se ven», contó a este periódico.

Para este dentista de La Felguera, estar en este buque de formación por segunda vez, resulta una experiencia emocionante que lo devuelve a una época de su vida «que jamás olvidaré».