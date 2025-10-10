Danxa Xixón: el arte del movimiento se adueña de todo

Led silhouette. 'Halley-16' es la obra que los navarros llevarán al Jovellanos el sábado 25, a las 20.30 horas.

Jessica M. Puga Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 06:42 Comenta Compartir

No alcanzan un papel y un lápiz para tomar nota de todo cuanto depara todavía la vigesimoquinta edición de Danza Xixón, el Festival de Artes del Movimiento. Su programa, que empezó a desplegar talento esta semana, echa el resto hasta el próximo domingo 26 de octubre. Y lo hace a lo grande porque un cuarto de siglo no se cumplen todos los días, programando decenas de espectáculos y actividades relacionadas y convirtiendo más de 15 lugares en el contexto de las artes del movimiento.

Del Antiguo Instituto al Teatro Jovellanos, del Museo del Ferrocarril de Asturias a la plaza del Marqués, del CMI Pumarín Gijón-Sur a la plaza del Náutico, el Teatro de la Laboral y Laboral Centro de Arte, del Conservatorio Profesional de Danza y Música de Gijón a la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias o al Espacio Escénico El Huerto. Y podríamos seguir. La variedad de ubicaciones acompaña a la diversidad de espectáculos y compañías y profesionales que los llevan a cabo poniendo de manifiesto la riqueza y pluralidad de estas artes.

1 /

Hoy, día 10, a las 20.30, Losdedae (Madrid) lleva a las tablas del Teatro Jovellanos 'Tantas flores', que muestra el reencuentro de dos amigos de la infancia cuya relación quedó truncada por un abrupto y violento final. Mañana, el relevo lo cogen Zig Zag Danza (Asturias) con 'Jardín Secreto' en el Espacio Escénico El Huerto (18 horas y el domingo a las 12.30) y Lucía Álvarez La Piñona (Andalucía) con el destape emocional de 'Insaciable' a las 20.30 en el patio del Antiguo Instituto. El domingo turno para 'Lo que los árboles no cuentan' de Héctor Plaza y Kiko López (Comunidad Valenciana/Cataluña) a las 13 en la plaza Mayor y 'Duetos sobre la fortuna', de Pablo Dávila Producciones (Asturias), a las 20.30 en el Antiguo Instituto. Y así, las funciones, las tramas y los estilos se irán sucediendo a la par que los laboratorios y talleres y el programa de Danza Extendida y La Danzatería, donde idear nuevas posibilidades en torno a la danza.

Reporta un error