«Descarado, guapo y bueno», así es 'Bruss', el joven campeón de Espacio Mascotas

Conocer las últimas tendencias en cortes y peinados caninos es uno de los atractivos del Espacio Mascotas. «Antes de que la mascota se quede sin ir a la peluquería, lo hacen los dueños», relata la estilista Cristina Martínez, de la peluquería almeriense The Happy Pet, que participa este fin de semana en el V Campeonato de Peluquería Canina, de esta feria de canes y felinos, que ha convencido a 1.500 participantes venidos de fuera de Asturias. «Atención, moqueta para que no resbalemos, puntos de luz y cuidado en los detalles, sin duda, repetiremos en Gijón», explica la criadora madrileña, Leonor Soriano, quien acude a esta cita con dos campeonas de España de Husky Siberiano, 'Carolina' y 'Pepa'. A su parecer «la genética es todo. Hay que buscar unos buenos progenitores». Para Omar Núñez, propietario de 'Bruss', un Terrier de Norwich, de un año, procedente de Santoña, y galardonado, este sábado, como Mejor Perro Joven de la 57 Exposición Nacional Canina. «Es el campeón porque es descarado, guapo y bueno y, cómo no, porque mi familia lleva 35 años criando campeones del mundo, de Europa y nacionales, pero también de otros países como Canadá», afirma.

Más de 70 expositores se congregan en esta décima edición del Espacio Mascotas, en el recinto ferial Luis Adaro, y una inmensa mayoría están dedicados a alimentación y juguetes. ¿Por qué? «Porque, por un lado, los juguetes son primordiales para que los animales adquieran hábitos correctos, rebajan su nivel de ansiedad y de agresividad, aprenden reglas de conducta y fomentan la obediencia», detalla Iker García, quien presenta en su stand una correa paseadora con lanzador de pelotas. «¿Esto qué es?», le consulta Virginia López, dueña de un bulldog francés 'Cachín'. «Muy sencillo, una correa versátil y flexible para pasear a los perros que cuenta con una pelota que se hondea y se tira y recoge sola sin necesidad de agacharse. Está copiado de la historia de los honderos baleares, en que acudieron a las guerras contra los griegos en Sicilia, en los siglos V y VI a.c». Y así sin quererlo, también se aprende historia en esta feria de mascotas, «en la que vamos a superar el récord de asistencia del pasado año, de 16.000 personas. Y todo porque ofrecemos actividades muy diversas como el parque agility, charlas de obediencia, a cargo de Xanastur, pases de adopción o exhibiciones del Seprona», destaca el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño.

«Chocolate, nunca»

No se deja de aprender en Espacio Mascota y es que «la mayoría de la gente desconoce, que no es el pelo del gato el que produce alergia sino su saliva», describe Castor Sáez, presidente del Club Felino del Cantábrico. La proteína Fel D presente en la saliva, la piel y la orina de los gatos, es la principal causante de las alergias en los humanos. «Por eso traemos a Gijón razas de gatos hipoalergénicos como el Devon Rex, el Azul Ruso, el Esfinge, o el British Shorhairt, entre otros», apostilla Sáez.

Ampliar British Shorhairt: raza hipoalergénica J. S.

Informarse sobre la alimentación natural y qué comida es más sana, proteica y menos grasa es una de las mayores consultas a los expositores de comida . «Nunca darles chocolate a nuestras mascotas. Y a los perros que les gusta más el pescado, tampoco suministrarle pescado. Los gatos, por su lado, son más de carne», describe Ariadna Montes, de la empresa Arion Pet Food.