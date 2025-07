El Cantábrico, escuela de navegación para 400 niños en Gijón

Noemi Vega Gijón Viernes, 18 de julio 2025, 06:49 Comenta Compartir

Todos los veranos, el Puerto Deportivo de Gijón se llena de pequeños aspirantes a marineros a los que les encanta conocer la vida en la mar. Allí se encuentra la Escuela de Vela del Club de Regatas que lleva instruyendo a jóvenes desde los años 90, y por la que este verano pasarán más de 400 niños de entre 8 y 18 años de edad con el objetivo de dar sus primeros pasos, en el caso de los más novatos, o mejorar sus habilidades en vela, para los 'veteranos' de la escuela.

Unos llegan por influencia familiar, como la joven África Álvarez: «llevo viniendo desde niña, porque me apuntaron mis padres», otros por las compañías, «yo me quise apuntar porque vienen mis amigas», comenta Andrea Carrillo. Ambas coinciden en que es una oportunidad para hacer deporte mientras te diviertes porque «hay muy buen ambiente». Para ellas no hay nada que les sea difícil aprender, aunque prefieren las clases prácticas porque «cuando damos teoría en los días de mucho viento es lo más pesado», declararon las jóvenes.

Para acceder a la escuela no hay requisitos establecidos, solo «tener ganas de navegar», señaló su coordinadora, Eva Diez. Además, aunque es parte del Club de Regatas está abierta «al público general», comentó . Los principiantes empiezan sus lecciones en los barcos colectivos, donde van unos 6 o 7 niños con un monitor, y según van evolucionando en el deporte, los pequeños pasan a los barcos individuales 'Optimist' y los mayores al 'Feva'.

Un grupo de niños principiantes durante su clase en el barco colectivo. José Simal

De León, Valladolid y Madrid

Estos cursos, que pueden disfrutar durante la época estival, cuentan con un total de 30 horas y se imparten de lunes a viernes. La cantidad varía pero «durante esta quincena asistirán poco más de cien alumnos entre los turnos de mañana y tarde», explicó Diez. Y no todos son de Gijón, «viene mucha gente que vive en León, Valladolid o Madrid, pero tienen vínculo con la ciudad y por eso traen a los niños», declaró la responsable de la escuela.

Respecto a si el hecho de que la Princesa Leonor se embarcara en el 'Juan Sebastián de Elcano' podría suponer un tirón para que los más jóvenes se apunten a la vela, Diez señaló que: «esta segunda quincena de julio y la primera de agosto hay más gente que otros años», aunque no sabe si este aumento obedece al 'efecto' Leonor.

Dos alumnas navegando, con el 'Elogio del Horizonte' de fondo. José Simal

La formación no se queda en las vacaciones, durante el invierno «entrenamos durante el fin de semana». Una oportunidad para los que «quieren y tienen ganas de seguir aprendiendo». Además, «así se inician en las competiciones de regatas», finalizó Diez.

