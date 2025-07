Moreda: un barrio joven y «tranquilo» pero con «falta de comercios»

Eva Hernández Gijón Viernes, 11 de julio 2025, 06:33 Comenta Compartir

Moreda es uno de los barrios más jóvenes de Gijón. Cuenta con tan solo 30 años de existencia. Su nombre se origina de la denominada Sociedad de las Minas y Fábricas de Moreda y Gijón, que ocupó esos terrenos en 1897 hasta su cierre en 1985. Para los vecinos es un lugar «tranquilo» que «habitualmente» no nota la afluencia masiva de turistas, señala la presidenta de la asociación de vecinos, Charo Blanco.

Del barrio, afirma esta líder vecinal, lo denominan «'sinsaco'» porque «de momento, no somos paso a ningún lado». Aunque no pierde la esperanza: «esperamos poder serlo para la estación intermodal» que, aunque lleven «más de veinte años» esperando por ella, hay todavía un resquicio de fe.

«Poco a poco ha ido cambiado todo», señala Félix Romero. «El río pasaba por la avenida de José Manuel Palacios ahora es artificial. Pero, tampoco había calles peatonales, claro». Para el vicepresidente de la asociación vecinal, Juan Pablo Franco, este es un barrio «privilegiado dentro de Gijón» en cuanto a servicios e infraestructuras, pero «que sea un barrio relativamente nuevo no quiere decir que no necesitemos un mantenimiento», señala. «Se ven deterioros que podrían ser solventables con un poco de interés», indica. «Hemos conseguido mejoras en el parque y en cuanto a los viales, que ya estaban deteriorados. Pero faltan cosas». Los vecinos demandan mayor celeridad en arreglar «las aceras. Hay muchas baldosas sueltas». También hace mención a la iluminación. «Se cambiaron las bombillas y ahora hay puntos de luz que, o bien no existen o donde apenas se ve. Urge que se mejore», pide el vicepresidente.

También lamenta que el criterio de los vecinos «no cuente» a la hora de poner en marcha proyectos. Si bien es cierto que «atienden enseguida y quieren que seamos guías de lo que hay que hacer», después del proceso participativo no ven que sus ideas lleguen a buen puerto. Un ejemplo son los bancos que se han colocado en la zona de juegos infantiles del parque. «Los queríamos más alejados», recuerda Franco. Aunque marcaron «cinco sitios distintos» ninguno fue el escogido, lamenta.

María Jesús Suárez fue de las primeras en llegar. Lleva 26 años viviendo en el barrio y, comparando con otras zonas de Gijón, echa en falta «que haya más comercios». Dice que «no hay ni floristerías, ni pescaderías, ¡ni siquiera farmacias!». Felisa Peña la apoya. «Necesitamos un supermercado de mayor tamaño. En el que tenemos ahora solo hay cuatro cosas», afea. Aunque eso sí, Suárez siempre presume «de parque» porque «es muy bonito y agradable pasear por él».

Otra de las características positivas que resaltan del parque es la vida que le dan los usuarios de la petanca. Herminio Solares es uno de los que viene a la pista a pasar el rato jugando a este deporte. «Estamos muy a gusto aquí. Es un sitio perfecto porque cada dos días tenemos la pista limpia y atendida. Está de cine». Es una actividad «en la que lo pasamos pipa».

Pero no solo los vecinos más veteranos hacen uso de ella. También el equipo federado de petanca Mafer y un grupo de vecinos de origen venezolano. «Los domingos juegan a la petanca criolla. Vienen con comida y pasan el día. Da vida al barrio», relata. Si tiene que poner una pega es que «no hay un baño donde podamos ir a hacer nuestras necesidades». Y, si bien lo habían pedido, «han pasado dos años y aún no lo tenemos. Solares indica que este aseo no sería solo para ellos. «Hay padres con niños pequeños a los que también les vendría bien». Asimismo agradecerían «mejorar la zona de calistenia y el circuito de running».

Sara Fanjul admira todas las actividades que hace y propone la asociación vecinal y aprovecha el espacio para hacer «un llamamiento. Cree que si todos los vecinos se unieran más «podríamos hacer un barrio mucho más animado». Aunque si hablamos de diversión, Charo Blanco presume de las fiestas de Moreda. «Son del 12 al 14 de septiembre. Tenemos muchas actividades para todos los públicos». Desde la sección de Barrios y Parroquias de EL COMERCIO invita a todo Gijón a conocerles y disfrutar con ellos.