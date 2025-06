Casa Múgica, de flores a zapatos en una preciosa esquina 'art decó'

Leticia González Gijón Lunes, 16 de junio 2025, 07:10 Comenta Compartir

Cinco años después del cierre de la emblemática floristería Casa Múgica de la calle San Antonio, Carmen Álvarez, gerente de la farmacia del Muelle, acaba de devolverle el pulso comercial al céntrico local, reconvertido ahora en una elegante zapatería que conserva la estructura y decoración originales.

La apertura de un nuevo negocio siempre es un estímulo para darle vida a las calles y si además se trata de recuperar una joya del 'art decó' abocada al olvido, la buena noticia se torna extraordinaria. «Me hice cargo de la farmacia en 2020 y la casualidad quiso que ese mismo año, Pilar García de la Cruz, gerente de la floristería, se jubilase. El caso es que cada vez que venían a dejarme medicamentos por la puerta que da a San Antonio, no podía evitar fijarme en esa fachada en la esquina e imaginar las historias que se gestaron en su interior a lo largo de sus 75 años de actividad. Al mismo tiempo fantaseaba con adquirirlo. Lo cierto es que me enamoré del local; fue un flechazo», explica la farmacéutica Carmen Álvarez.

Tuvieron que pasar cuatro años hasta que ese sueño se materializase. «Un día de la primavera de 2024 vi un cartel de 'se vende'. Esa misma tarde me acerqué a la inmobiliaria y así empezó todo». «Siempre pensé que en Gijón había muy pocas zapaterías y me costaba mucho encontrar un estilo de zapato tan cómodo que pudieses utilizarlo para pasear y tan bonito que pudieses llevarlo a una boda». Y así, visitando a los productores más prestigiosos del sector, fue diseñando el catálogo que desde ya se puede ver en el escaparate de 'Múgica Zapatos'. «Nos cedieron el nombre pues no tenían descendientes interesados en continuar la saga». Finos, elegantes, minimalistas. «Era primordial que el calzado fuese hecho en España. También quisimos ofrecer moda vegana». indica Álvarez.

Entrar en el local de Casa Múgica es viajar por la historia de Gijón. No en vano su terrazo de piedra lavada nos transporta al mismísimo paseo del Muro, puesto que es el único retal que aún se conserva del pavimento original previo a las remodelaciones llevadas a cabo a mitad del siglo pasado en la principal fachada litoral.

La floristería ha ocupado las paredes de este edificio de estilo racionalista y fachada aerodinámica desde que en 1949 Juana Múgica Gargallo y Antonio García de la Cruz (padres de Pilar) se hiciesen cargo de un negocio cuyos orígenes se remontan a 1894 cuando Pedro Múgica (bisabuelo de Pilar), jardinero mayor de Vitoria formado en Versalles recalase en la villa con el encargo de remodelar los Jardines de la Reina. En su haber se encuentran obras de jardinería como las de Begoña, la plaza del Seis de Agosto e incluso los históricos tamariscos del paseo del Muro. «Se le encomendó la búsqueda de una especie que resistiera las inclemencias cantábricas». En los 70, con la especulación urbanística, los tamariscos de Múgica fueron sustituidos por una serie de palmeras. Error revocado hace apenas tres décadas, cuando el Consistorio tuvo a bien recuperarlos de nuevo.

Volviendo al local, el coqueto espacio comercial de Casa Múgica conserva las columnas originales y su pérgola, el escudo de la familia Múgica, el mostrador de mármol y una fuente funcional donde se ha plantado culantrillo de pozo y helecho.

