Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord

Inés Barea Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 21:17 | Actualizado 22:16h.

Parecía imposible, pero se logró. Pasaban pocos minutos de las nueve de la noche cuando ponía un pie en la playa de Poniente la persona que logró batir el récord de escanciado simultáneo tras dos años quedándose Gijón con la miel en los labios. O mejor dicho la sidra. Había expectativas y ganas, como cada año, pero la lluvia y los eventos deportivos que coincidían en la ciudad hicieron dudar de si esta vez sí llegaría la buena noticia. Y así fue: se consiguió. En total fueron 9.833 asistentes. Sonó la bocina, se levantaron los brazos y se escanciaron unos culinos que superion a gloria y récord. La cifra que había que batir era la de 9.796 escanciadores que se reunieron en el arenal en 2022.

Hubo récord y fiesta. Animada por la Banda de Gaitas Villa de Xixón, no se perdieron la cita quienes aprovecharon la ocasión para hacer de la tarde del viernes un momento de reunión con sus amistades; cargados con sillas, toallas y manteles, no faltó ni la comida ni, por supuesto, la bebida. Mientras tanto, Alberto Rodríguez, Nerea Vázquez y Pedro Durán se encargaron de que el ánimo no decayera mientras se contabilizaba el número de personas que acudía a la playa.