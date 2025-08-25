Janel Cuesta Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 06:44 Comenta Compartir

Si profundizamos un poco en la historia de esta España nuestra, pese a todo lo que se diga, ya sea para bien o para mal, lo cierto es que el continente americano, islas incluidas, respira y siente a España por todos sus poros, y de forma muy especial en el norte peninsular como Galicia, Asturias y País Vasco. Una prueba de ello la tenemos en nuestro personaje de hoy, que tiene su residencia en Gijón pero echa de menos Sudamérica, y cuando viaja a Uruguay no tarda en sentir la morriña por esta tierra.

Gonzalo Pérez Fernández nació en Montevideo hace 38 años, el 26 de noviembre de 1986, y con cuatro años ya estaba en Asturias. Siempre creció con vientos y leyendas del norte hispano. Su padre, Rubén Pérez Alvariza, nacido en Uruguay, era hijo a su vez de gallegos y vascos, y su madre, Ramira Fernández Sampedro, también uruguaya de nacimiento, era hija de padres asturianos de Grandas de Salime. Tanto Gonzalo como su única hermana, Virginia, vinieron a Gijón en 1990, con cuatro años recién cumplidos, cuando sus padres se establecieron con el bar Montevideo, en el barrio de La Arena. Sus primeros recuerdos están en una guardería en su país de origen, pero las primeras letras y números que recuerdan fueron en el Colegio Federico García Lorca en La Calzada, donde residía la familia. La ESO (tercero y cuarto) fue en el Colegio López y Vicuña, en Los Campos, y el Bachiller en San Eutiquio, donde descubrió su pasión por las matemáticas, licenciándose en la Universidad de Oviedo. Con una beca Erasmus se va a Trieste, en Italia, pero desde que tiene uso de razón recuerda que jugar al baloncesto. Era otra de sus grandes aficiones, por lo que mientras trabaja en el Centro Tecnológico CSC, en Avilés, entrena a jugadores del equipo de baloncesto del colegioRío Piles 'El Corpi' y paulatinamente va adquiriendo los títulos de entrenador regional, nacional e internacional.

Sin abandonar su afición al baloncesto, trabaja de profesor de matemáticas 'on line' en el Parque Tecnológico de Gijón, luego se va a Madrid de programador informático para el Banco Popular Español y al unísono entrena al equipo de Torre de Hortaleza, que acoge a jóvenes en riesgo de exclusión social. Nuevo trabajo informático en el F. C. Barcelona y entrena primero al equipo femenino de baloncesto Villa Olímpica y luego al infantil masculino Laieta. Con la llegada de la pandemia vuelve a Gijón, donde fallece su abuela, y le sale un teletrabajo en una empresa catalana de datos.

Conoce a un norteamericano que le contrata para entrenar al Astrali, un equipo de Georgia que milita en Segunda División, y tras una exitosa temporada consigue el ascenso a la División de Honor; pero estalla la guerra de Ucrania y Rusia, y ante la preocupación de su madre regresa a Gijón, donde entrena al equipo sénior masculino del colegio de la Inmaculada, aunque por poco tiempo, y tras un breve paso por Kochi y Lucknow en la India, de ahí a Kathmandu en Nepal, y el cambio de empresa, siempre 'on line', ahora para trabajar para el Hotel Beds con casa central en Mallorca.

En 2023 viaja a Egipto, Jordania y Turquía, donde conoce a Yuleisi Antúnez, artista y profesora de canto, de nacionalidad cubana, con la que luego contrae matrimonio. A nuestro singular trotamundos le sale una oferta para segundo entrenador otra vez en Georgia, donde ya entrena el español Gonzalo Navarro. Pese a los buenos resultados deportivos, debido a la incesante intromisión del dueño del equipo, ambos dimiten.

Gonzalo Pérez se va entonces a Rusia con su esposa Yuleisi, uno de los pocos países donde no tienen problemas de residencia y permiso para trabajar, mientras que aquí en España la legalización de su matrimonio y el permiso de residencia y trabajo de su esposa presenta numerosas dificultades. Después de que Yuleisi gane un concurso de canto en La Habana, ambos se van a Turquía, donde convivir juntos alternando su residencia entre Gijón y Antalya, ya que Gonzalo también imparte un Seminario de Tratamiento de Datos a partir de 2018 en la Universidad de Oviedo. Eso nos sitúa ante un hispanoamericano y gijonés de adopción que tiene en su historial haber recorrido más de veinte países, entre ellos Tailandia, Malasia, Vietnam y un largo etcétera, a lo que sin duda ha contribuido su dominio de tres idiomas, y sobre todo su pasión por las matemáticas, la informática y el baloncesto, que también son universales cartas de presentación.

Y por si fuera poco lo que hemos reflejado, durante su estancia en Madrid cursó cuatro años en la Escuela Nacional de Teatro e, incluso, participó en media docena de obras a nivel profesional, y todo ello con solo 38 años, así que su biografía no ha hecho más que empezar.

