«Ser scout está de moda: estás en la naturaleza y no con pantallas»

Los colores de su pañoleta (azul claro de fondo y banda azul oscuro) representan el horizonte donde se fusionan el cielo y el mar. Es la prenda más significativa de un scout, «y el compañerismo, la solidaridad, la empatía y el amor por la naturaleza», los principales valores, explica Virginia Rodríguez, coordinadora del Grupo Scout Keltikhé. Ella lleva desde los 8 años formando parte «de esta gran comunidad». 'Keltikhé', que significa 'país de los celtas' y se fundó en octubre de 2025. Este grupo de scouts, el mayor de Asturias, actualmente cuenta con 150 integrantes: 35 monitores y el resto niños y jóvenes que conforman las diferentes secciones. «Estamos muy contentos con la evolución que hemos tenido. Quiero alejar la idea que traen de las películas americanas. No somos un grupo católico. Aquí abunda la diversidad en todos los aspectos y sobre todo el respeto», detalla Rodríguez. Para la coordinadora «ser scout está de moda porque estás en la naturaleza y alejas la pantalla y eso es un grave problema que está ocurriendo en la sociedad actual. Los niños se esconden detrás de teléfonos y no viven la realidad. Aquí ayudamos a formar personas independientes y críticas. No niños burbuja».

De castores a scouters

Los scouts se organizan en secciones para dividir a los integrantes según edades: castores (de 6 a 8 años), lobatos (de 8 a 11), tropa scout (11 a 14), escultas (14 a 17), Rovers (17 a 21 años) y Scouters (a partir de 21 años) y monitores voluntarios que «dedican su tiempo libre y esfuerzo a compartir su amor por el deporte y el disfrute del tiempo libre», subraya Rodríguez.

El Grupo Scout Keltikhé tiene su sede en un chalé que se encuentra al lado del colegio Montedeva. Allí llevan a cabo sus reuniones cada sábado, de octubre a junio. Durante tres horas, de 16.30 a 19.30 realizan multitud de actividades. «Hay días que si la climatología no acompaña hacemos talleres o manualidades. Pero lo que más nos gustan son las caminatas. Ponerse la mochila al hombro y salir a caminar, a avistar aves, hacer fuego, buscar huellas, descubrir las plantas y muchas actividades relacionadas con la supervivencia. También hacemos muchas excursiones y encuentros y tres campamentos anuales: en Navidad, Semana Santa y en verano. Es en la época estival donde más comunidad se crea. Además todo el mundo nos dice que nuestros campamentos son muy baratos con respecto a otros», indica Rodríguez quien tiene una gran sorpresa para este verano.

Destino: Suiza

La celebración del 20 aniversario tendrá lugar entre el 24 y 26 de octubre. «La jornada importante es realmente el día 25. Queremos que todo el mundo se acerque a nuestro local a visitarnos. En la mañana esperamos contar con visitas institucionales, pero lo divertido llegará por la tarde con un festival lleno de actividades, música, mucho ambiente y sobre todo encuentros. Vendrán grupos de scouts de diferentes comunidades autónomas. Seremos cerca de 400 personas», enfatiza la coordinadora que aprovechará esa jornada para «anunciar más detalles del campamento de verano que este año realizaremos en Suiza como gran colofón de este 20 aniversario», culmina.

