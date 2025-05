In-Edit 2025: el certamen de cine documental más importante del mundo

Jessica M. Puga Gijón Viernes, 9 de mayo 2025, 06:18 Comenta Compartir

La fórmula es mágica porque combina música, cine y cultura. El resultado se llama In-Edit y es la segunda vez que pasa por Gijón. El festival de cine documental musical más importante del mundo recala en la ciudad del 15 al 18 de mayo ocupando la Escuela de Comercio y el Centro Cultural Antiguo Instituto, donde habrá proyecciones y muchas actividades más en forma de coloquios o sesiones dj.

El programa de la edición 2025 es potente, si bien se podrá disfrutar a lo grande porque la entrada es gratuita. Será necesario, eso sí, reservar a través de la web oficial del festival. Una vez hecho el trámite, empieza el disfrute. Destaca el visionado de 'Solo pienso en ti', que, inspirada en la popular canción de Víctor Manuel, plasma la historia de amor de dos personas con discapacidad. Su estreno en Asturias contará con la presencia del director, Hugo de la Riva, que participará en un coloquio previo a la proyección.

Se pasará también el que fue elegido mejor documental musical internacional del In-Edit 2024, 'Soundtrack To A Coup D'État', una provocadora obra que explora la conexión entre la música, la política y los conflictos de poder durante la Guerra Fría. Y títulos que ahondan en la historia del dúo de rock formado por Dan Auerbach y Patrick Carney o en el legado de Elis Regina y el pianista Tom Jobinm y retratan al carismático líder de Gogol Bordello, Eugene Hütz, a la banda Mogwai o al fundador de The Rolling Stones, Brian Jones. Serán cuatro días tan únicos como intensos.

Agenda

- 'Solo pienso en ti'

CCAI. Jueves 15, 19 horas.

Explora cómo el amor y la resiliencia pueden superar cualquier barrera a través de la historia de dos personas con discapacidad.

- 'Soundtrack To A Coup D'État'

Antigua Escuela de Comercio. Viernes 16, 18 horas.

Investiga el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado en el Congo en 1960 y el asesinato de Patrice Lumumba y reflexiona sobre el uso de la música como forma de resistencia y denuncia.

- 'This is a Film About The Black Keys'

Antigua Escuela de Comercio. Viernes 16, 21 horas.

Retrato humano y homenaje al espíritu independiente que define a The Black Key, icónico dúo de rock estadounidense formado por Dan Auerbach y Patrick Carney.

- 'Scream of My Blood...'

CCAI. El sábado 17, 12 horas.

Retrato visceral y profundamente político del carismático líder de Gogol Bordello, Eugene Hütz, y del recorrido de la banda.

- 'Mogwai: If The Stars Had A Sound'

CCAI. El sábado 17, 18 horas.

Inmersión cinematográfica en el universo sonoro y emocional de la influyente banda escocesa de post-rock.

- 'Elis y Tom: Había que ser contigo'

CCAI. El domingo 18, 12 h.Reconstruye la química única que existió entre la cantante brasileña Elis Regina y el pianista Tom Jobim.

- Sesión vermú

Zephyr Bar. Sábado y domingo, a las 13 horas.

Ambos días a cargo de Kairos Arrieta.

Comenta Reporta un error