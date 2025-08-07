Legado industrial visto al natural

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 23:49 Comenta Compartir

Los difusos límites entre el paisaje industrial y el entorno natural centran la obra que la artista asturiana Tania Blanco expone en la Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto hasta el 7 de septiembre. Bucea con 'Fierro (FE)' en el recién acuñado concepto 'antropoceno', que describe la época geológica actual donde la actividad humana tiene un impacto significativo y generalizado en el planeta.

Se centra la muestra en el residuo metálico como agente estético que transforma, visual y simbólicamente, tanto los lugares como las gentes que los habitan, así que la escena transcurre en periferias urbanas industriales, como es El Musel, el Puerto de Gijón. Así, lo que domina en la exposición organizada al abrigo del Festival Arcu Atlánticu es el impacto ambiental de la industria siderúrgica, que da lugar a un paisaje con una paleta de colores muy característica, resultado de combinar el rojo del óxido de hierro, el negro del carbón y el verde de la vegetación circundante.

Ampliar Variedad de elementos. Piezas de cerámica, fotografías y acuarelas forman parte de la muestra de Tania Blanco.

Estos tonos tiñen los alrededores de los almacenes de refractarios de Veriña, donde se guardan materiales en polvo de alta volatilidad que, con el viento, van formando una película que amalgama el paisaje industrial con el entorno urbano y el medio natural. En esta exposición encontraremos numerosas referencias al hierro y su óxido, un material cargado de simbología que remite a la industria y sus trabajadores. Porque además de ser uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre, es también un componente esencial para la vida humana, formando parte de la sangre y dándole su característico color rojo.

La artista ovetense plantea, en definitiva, una exposición que pretende hacer reflexionar a todos cuantos la recorran sobre el efecto que la industria tiene, a nivel ecológico y estético, en el territorio y las gentes que lo habita, con el objetivo de abrir un debate en torno a nuevas formas de relación con el medio natural, así como a propósito del legado que dejamos a las generaciones venideras.

'Fierro (Fe)' es un proyecto incluido en la convocatoria de subvenciones a producciones artísticas del la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, presentado en el marco del programa 'Asturies. Cultura en Rede'. Sus puertas estarán abiertas todos los días hasta el próximo 5 de septiembre en el siguiente horario: lunes, martes y miércoles de 17.30 a 20.30 horas; jueves, viernes y sábados, de 12 a 14 horas, y de 17.30 a 20.30 y domingos y festivos, sólo en horario de mañana, de 12 a 14 horas.

