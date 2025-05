María Jesús 'Susi' Piñera

Janel Cuesta Gijón Lunes, 19 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Siempre es agradable encontrarse con una joven –jovencísima podríamos decir– que dirige con acierto y sobre todo con amor y pasión, una sección de Coros y Danzas que está celebrando sus cincuenta años de vida. Pero también de arte, asturianía y aportando constantemente esa nota alegre que transmiten quienes interpretan los bailes y la música tradicional asturiana. Nuestro personaje de hoy nació y vive en un privilegiado entorno, tanto familiar como deportivo y artístico, porque aunque a primera vista lo que sobresale es la danza, al compás de los sonidos de gaita y tambor, no exentos de otros instrumentos tradicionales, no es menos cierto que todo ello conlleva un entrenamiento y un esfuerzo físico que también es gran parte del éxito que acompaña a esta agrupación que ya forma parte de la historia de la región y muy especialmente en su Real Grupo de Cultura Covadonga.

Y volvemos a Susi Piñera Fernández-Hinojal, que irradia optimismo, arte y una musicalidad innata, propia de los elegidos, como es su caso, ya que fue su padre Héctor Piñera Corugedo quien hace medio siglo convenció al entonces presidente grupista Carlos Prieto Hevia para que en vez de llamar a otros grupos de baile para las celebraciones de 'El Grupo' cuando todavía no era 'Real', crease una sección de baile dentro del club. Así fue como nació en el verano de 1975 con una docena de socios y socias, entre los que se encontraban algunos que ya formaban parte de los Coros y Danzas de la Sección Femenina del Frente de Juventudes, como el propio Héctor Piñera y Marina Alegría Fernández Hinojal, quienes llegado el año 1983, cuando Marina Alegría contaba 29 años de edad, contrajeron matrimonio. De esa unión nacieron sus dos hijos Óscar Luis y María Jesús 'Susi', nuestro personaje de hoy.

Marina Alegría, su madre, además de dirigir conjuntamente con su marido la sección de Coros y Danzas del Grupo de Cultura Covadonga, impartió clases de baile en los Centros Asturianos de Caracas, Puerto Rico y Avilés. Al fallecimiento de Héctor Piñera, el 24 de enero de 1995 con solo 57 años, Marina siguió al frente de los Coros y Danzas grupistas acompañada por su hermana Pilar, mientras siguen los éxitos artísticos en programas de RTV, en varias películas de ambiente asturiano junto con las participaciones en festivales de Portugal, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Francia y varios países de Hispanoamérica. Huelga añadir que pocas regiones de la Península Ibérica les quedan por visitar con su incuestionable arte y promoción del folklore asturiano. Pero no sería justo obviar sus éxitos en el Festival Folklórico Nacional de Madrilejos, Toledo; en el Festival Nacional de Canarias, en el Hermanamiento de los ríos Guadalquivir y Sella, así como en la Fiesta de la Vendimia de Cariñena.

El prematuro fallecimiento en el año 2020 de Pilar Fernández Hinojal, hermana de Marina Alegría y tía por tanto de nuestro personaje de hoy, supuso un duro golpe no solo para la sección de Coros y Danzas, sino que también para toda la familia grupista en general, lo que llevó a la joven María Jesús 'Susi' a asumir la responsabilidad artística de un grupo de baile en el que prácticamente aprendió a caminar y bailar al mismo tiempo, puesto que ingresó con solo tres años. Una vida que transcurrió creciendo al ritmo de gaita, tambor, panderetas y castañuelas para alegrar con el centenar de bailes de su repertorio, mucho de él rescatado de los ancestros de toda la región, no solo las fiestas del ahora Real Grupo, sino que también la capital del Principado en su Día de América en Asturias, en el Festival Arco Atlántico de Gijón, por supuesto en todos los acontecimientos importantes de Asturias. No obstante, la propia Susi Piñera manifiesta que su más emotiva participación es cuando anualmente los grupistas celebran la Marcha a Covadonga y la sección de Coros y Danzas, que ahora ronda los cuarenta artistas, participa dando realce, emotividad y asturianía en varios momentos del evento y especialmente en la llegada a Covadonga.

A través de estos cincuenta años de la sección de Coros y Danzas del Grupo son muchos los y las que han formado parte de esa emotiva historia, pero esperamos que se vean reflejados en las que siguen ahí, desde los primeros años como Elena Iturbe y Lucía Díaz, que llegaron a 'El Grupo de baile' con seis y siete años. Otras no menos relevantes fueron Estrella García, Elena y Yolanda Gutiérrez, Edita Bueno y los varones Óscar Luis, Hugo y Rodrigo, entre otros. Y si de gaiteros y tamborileros hablamos tenemos que recordar a Moisés Martínez, Víctor Álvarez 'Popi', Moisés Camblor, Armando y José Luis, principalmente.

Es obvio la imposibilidad de mencionar a cuantos y cuantas han colaborado con su arte para llegar a este cincuentenario del que 'todo el Grupo' se hace partícipe, y que sigue progresando ahora con cursillos pira niños, jóvenes y adultos dirigidos por la profesora Paula Fernández González, para completar una sección en la que los artistas van desde los 7 a los 76 años, alternando niños, padres y abuelos. Toda esta eclosión de la música y baile regional engendró la creación del Festival Juvenil 'La Folixina' para vincular más aún a niños de todas las edades y a la sección de Coros y Danzas que con evidente éxito dirige nuestro personaje de hoy, y que no obstante tratarse de una sección grupista que ahora cumple cincuenta años, para Susi Piñera Fernández-Hinojal no ha hecho más que empezar. Seguro que estarán presentes cuando llegado el año 2038, nuestro Real Grupo de Cultura Covadonga cumpla y celebre por todo lo alto su centenario, pero entretanto aún tendrán que amenizar muchos desfiles previos al Descenso Internacional del Sella como parte imprescindible de su historia y otras tantas Marchas a Covadonga.