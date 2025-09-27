La mejor vaca frisona de España es asturiana

Eva Hernández Gijón Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:27 Comenta Compartir

Nervios y mucha emoción invadieron la jornada de este sábado en uno de los actos más destacados de Agropec, el Concurso Nacional de Raza Frisona que ha celebrado su edición número 45. Este año el premio volvió a manos asturianas, concretamente a la ganadería Casa Venturo, de Salas. Fue su vaca 'Venturo Happe Rosani' la que se impuso a las seis finalistas. «Es un premio al trabajo y a la labor de muchos años», resaltó el gerente, José Carlos Fernández, que no podía contener las lágrimas. Quince años habían pasado desde que se coronaron por última vez con este galardón. La vaca 'Flora Unstopabull Adaline' de la ganadería Casa Flora, quedó subcampeona, mientras que 'Gorrella Chekia Hannans' de Xeygo Holsteins, consiguió la mención de honor.

A pesar de no conseguir el premio a Gran Campeona, Casa Flora sí se hizo con el oro en la categoría de Vaca Adulta. En cuanto a la categoría de Vaca Roja, el oro fue a parar a la ganadería Cid, de Lugo. Por su parte, Xeygo Holsteins consiguió el primer premio a Mejor Criador de Rebaño.

PROGRAMA Este domingo XXIV Campeonato Nacional de Manejadores (10.30). Entrega de premios de la Asociación de Criadores de Pita Pinta Asturiana (12). Entrega de premios del Concurso Morfológico de Asturcones (13.45) y de Oveya Xalda (14). Entrega de premios del 46 Concurso de La Huerta Asturiana (18).

Todo el día Mercado Alimentos del Paraíso y XXI Feria Internacional de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura 'Villa de Xixón.

El ejemplar 'Rey 1346 Dani P. Negariel' de la ganadería S. A. T. Rey de Miñotelo –una de las más destacadas en los últimos años y que llega del municipio lucense de A Pastoriza– fue seleccionado como gran campeón de la categoría de terneras y novillas. El concurso contó con la participación del juez gallego Santiago Souto.

Aunque este fue el plato principal de la jornada, Agropec ofreció una experiencia completa a todos los visitantes, con la venta de productos amparados por la marca del Alimentos del Paraíso, así como con un mercadillo de productos de la huerta. Con el propósito de hacer también la feria cada vez más familiar, en la jornada de ayer los más pequeños pudieron aprender sobre el campo, pero también divertirse con distintos talleres sobre mayado, velas de cera de abeja o 'decoupage' –decoración con papel– sobre ostras. También tuvieron la oportunidad de dar paseos con asturcones. Pero, sin duda, la actividad favorita de los pequeños fue poder ver a los distintos animales tan de cerca gracias a las exposiciones agropecuarias que se hicieron en los pabellones.

La feria continúa este domingo. Se podrá visitar desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde y la entrada tiene un precio de 2,60. Es gratis para los menores de 12 años.

Temas

Ganadería

Feria

Agropec