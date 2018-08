Los seis culinos de oro

Olor a sidra, ruido de descorchar las botellas y sillas de madera para convertir ayer la plaza Mayor de Gijón en el chigrín más transitado de toda Asturias durante tres horas. Ese fue el tiempo en el que 53 escanciadores profesionales se subían al escenario abazado por flores para romper un nuevo récord de participación en el XXV Concurso Oficial de Escanciadores de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón. «Buenas tardes y bienvenidos a Gijón a una nueva edición del concurso de escanciadores», rompía el hielo Enrique Tuya, coordinador del Campeonato de Asturias de Escanciadores y que ayer fue el encargado de dirigir y organizar el concurso. A su lado, un jurado con lupa que se encargó de observar a cada participante al milímetro, puntuó el estilo, la técnica, la posición y, por supuesto, la cantidad de sidra que echaban con determinadas normas, como la de llenar seis vasos con más de 50 centímetros cúbicos y menos de 150. Sidra 'Piñera', con denominación de origen, se convirtió en la protagonista de la tarde y la que dio la victoria a doce participantes en la categoría general, y tres en la local. Salvador Ondó, veterano y ganador en varios concursos de escanciadores, sirvió el primer culín de la tarde como demostración de lo que se tiene que hacer y lo que no. «Tenemos que apostar por la cultura de la sidra como patrimonio de la humanidad. Pero no solo debemos saber cómo se escancia, sino conocer el tipo de manzanas, de dónde vienen y conseguir que se reconozca a los profesionales de este ámbito», sentenciaba Tuya antes de que comenzase oficialmente el concurso.

00:58 Vídeo. La plaza Mayor, a rebosar de público, muy atento a los 53 escanciadores que se subieron al escenario. / Daniel Mora

Hasta poco antes de dar el pistoletazo oficial al certamen, aún seguían apuntándose escanciadores de diversas sidrerías de la zona y también personas independientes. Elena Fernández, de la sidrería Bambi de Gijón, fue la primera en llenar esos seis vasos.Detrás de ella otros 52 profesionales de todas las edades regalaron una tarde amena a todo aquel que se pasó por la plaza Mayor. La jornada acabó dando el pódium a Jorge Vargas, de la Sidrería 'El Mallu' de Gijón, con el primer premio en la categoría general y por el que se llevó 300 euros y el trofeo del Teatro Jovellanos junto al de la Caja Rural. Vargas, ya en el 2015 se convirtió en el campeón de Asturias de Escanciadores y ayer fue la primera vez que ganaba en el certamen gijonés. Lleva más de diez años dedicándose a campeonatos profesionales y 22 en hostelería. «Este premio casi lo es todo porque resido en Gijón y nunca se me dio, siempre quedaba segundo, tercero y hoy fue el día que no sé que pasó, pero lo conseguí. Es todo un orgullo para mí». Además, Vargas que nació en República Dominicana, defiende que este tipo de certámenes no los tiene que ganar un asturiano de por sí. «No hay por qué nacer aquí, tiene que ser algo que te guste, que le pongas dedicación. Hay mucho que entrenar y los resultados hablan por sí solos», explicaba el ganador.

Sin embargo, además del pódium de Vargas como ganador en la categoría general, Pelayo Rodríguez, de la sidrería 'El rincón de Celia', fue el vencedor en la categoría local con 100 euros y un trofeo. Además, antes de nombrar a los 15 ganadores de la tarde, Rosa Berrocal García fue la encargada, junto a José Ramón Suárez y Valentín cuesta, del grupo Sidrastur de coleccionismo, de entregar el premio 'Etiqueta más guapina' a Sidra 'Cabueñes', que recogió Diego Agüera, gerente de esta sidra gijonesa.