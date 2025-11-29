Un plano de 1913 que vuelve a Gijón

Reproducción fotográfica del plano elaborado por Miguel García de la Cruz para el ensanche de la ciudad, que data de 1913. Estado del Club de Regatas en 1937 en una imagen tomada por un piloto nazi de la Legión Cóndor.

Rafael Suárez-Muñiz Gijón Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El pasado lunes se formalizó oficialmente la donación de dos valiosos documentos al Ayuntamiento de Gijón, los cuales irán destinados a la consulta pública desde la web fondosgijon.es tanto para los usuarios del Archivo Municipal como de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias. Ambos archivos, en formato digital, obraban desde hacía un decenio en poder del que suscribe y el motivo que desencadenó dicha donación fue la llegada de los nuevos responsables de las concejalías de Cultura, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, debido al trato recibido y al gran interés en esta recepción. Lo que hay detrás de sendos documentos es de película y es lo que os vamos a contar, porque, obviamente, esta intrahistoria no la sabe nadie más que este humilde geógrafo.

El primero es el 'Plano de Gijón', efectuado por el arquitecto municipal Miguel García de la Cruz en 1913, y el segundo es una fotografía comprada en Alemania que fue realizada por un piloto nazi de la Legión Cóndor —hay más— y es el único testimonio del Club de Regatas en que se ve cómo fue destruido por los republicanos.

El plano vio la luz en «trocitos», por primera vez, en una publicación de finales de la década de 1970, en una investigación de grandísima importancia para el conocimiento urbano de Gijón. Otro libro del siglo XXI permitía ver dicho plano en una foto tomada con perspectiva oblicua. En ambas obras siempre aparecía con fecha de 1915. Un buen día de 2016, el fallecido y querido amigo Joaquín Aranda, arquitecto decano del COAA, me facilitó, ahora sí, una foto perfecta de ese 'Plano de Gijón'. Una reproducción hecha por un fotógrafo profesional que acudió con trípode al domicilio donde esta cartografía se hallaba.

Ampliar Estado del Club de Regatas en 1937 en una imagen tomada por un piloto nazi de la Legión Cóndor.

La sorpresa fue cuando, en 2018, le hablo a Eduardo Núñez, el archivero municipal, de la existencia de este plano y es quien me dice que nunca tuvo que haber salido de allí, que era patrimonio de Gijón. A todas las preguntas que se hagan sucédanlas con un sí. ¿El plano original existe? ¿Se sabe quién pudo llevárselo? ¿Se sabe dónde está? No me compete a mí reclamar eso; al menos he recuperado el archivo digital de un testimonio cartográfico de los más antiguos y completos de nuestro patrimonio archivístico.

La superficie representada alcanza la segunda corona de extrarradio. Este plano refleja cuatro cosas importantísimas que son las que lo personalizan. Aparecen las parcelaciones rústicas particulares que, a finales del siglo XIX, dirigieron el crecimiento urbano de Gijón hacia el sur-sureste: el futuro barrio de Laviada; El Fumeru; El Llano de abajo, del medio y de arriba; Ceares; El Real –que no es Ceares aunque se empeñen–; El Coto, y la mitad oriental de La Arena. No sale casi nada del arrabal de El Natahoyo.

En segundo lugar: además de las curvas de nivel, evidencia la ya publicada existencia del ramal oriental del río Cutis, que termina en dos charcas: en El Humedal y donde se hizo el parque Isabel la Católica. Es el primer y único plano del siglo XX, hasta las versiones de Gamazo, que representa con detalle y desmenuzamiento hasta la escala de los edificios con sus patios, para distinguirlo del espacio que ocupa la manzana. Por último: la fecha. Se ha podido saber que no era de 1915 porque todavía aparece la batería fortificada de San Pedro, unos diques juntos a unas microconstrucciones que serán las realizadas provisionalmente por el Club de Regatas en su terraza antes de construir el pabellón primigenio.

Temas

Gijón