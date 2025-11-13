Otro plano de Hollywood y sus contradicciones

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:49 Comenta Compartir

El 22 de octubre de 1950 tuvo lugar en Los Ángeles una de las reuniones más importantes y desconocidas de la historia del cine. Los mejores directores del cine americano del momento discuten sobre si deben o no firmar un juramento de lealtad propuesto por Cecil B. De Mille ('El rey de reyes', 'Los diez mandamientos' y 'El mayor espectáculo del mundo'), por el cual rechazarían los ideales comunistas. La ficción sonora 'Mi nombre es John Ford' llega convertida en instalación audiovisual a Gijón, donde podrá verse y escucharse hasta el 22 de noviembre en la Sala 3 del Antiguo Instituto.

La propuesta, creada por el gijonés Alfonso S. Suárez, trae al presente cuanto aconteció en aquella intensísima reunión que se prolongó más de seis horas. Muestra cómo algunos participantes están dispuestos a firmar, pero otros no, y aquello derivó en una sucesión de diferentes posturas, las cuales se van sucediendo: ¿Qué es un traidor?, ¿y un patriota?, ¿existe un peligro real?, ¿hay listas negras?, ¿dónde empieza y acaba la libertad? En Gijón se propone una experiencia inmersiva, por lo que se proyectarán imágenes del Hollywood de los años cincuenta.

El título de la pieza recupera una de las frases pronunciadas entonces por el cineasta John Ford, un hombre que nunca había ocultado sus ideas conservadoras. Aseveró a continuación el cuatro veces ganador del Oscar: «Pero no me gustas, C. B., y no me gusta lo que has estado diciendo aquí hoy. Propongo que nos vayamos a casa a dormir un poco». Y eso es lo que acabó ocurriendo.

El gijonés ha escogido la ficción sonora para contar esta historia, un formato poco habitual en el que se sirve de recursos narrativos radiofónicos para introducir al oyente, al estilo de Orson Welles. El resultado reúne a una veintena de los mejores actores de doblaje del país: Mario Gas, Camilo García, Salvador Aldeguer o Ricardo Solans, quienes prestan su voz a John Malkovic, Anthony Hopkins, John Travolta o Robert de Niro, entre otros.

