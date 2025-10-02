El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La Jefatura Superior de Policía de Asturias celebra los Ángeles Custodios
La Jefatura Superior de Policía de Asturias celebra los Ángeles Custodios Jesús Manuel Pardo

La Policía Nacional de Gijón celebra su patrón, Santos Ángeles Custodios, con honores

«La ciudadanía debe sentir a la Policía como una institución sólida, moderna y eficaz, tecnológicamente avanzada y sensible a las preocupaciones sociales», indicó en el acto el comisario Fermín Treceño

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:07

Comenta

La Policía Nacional de Gijón celebró su patrón, los Ángeles Custodios, con un acto en el que se reconoció el trabajo de una veintena de agentes y mandos y también de ciudadanos y entidades que han colaborado en pro de mantener «a Gijón como una de las ciudades más seguras de España».

Fue el primer acto del patrón como comisario de Fermín Treceño, quien pidió un aplauso para su predecesor, Dámaso Colunga, a quien excusó en la celebración por motivos personales. «Siento un profundo orgullo por poder contar con una plantilla como la nuestra», dijo durante su intervención, en la que remarcó que «la ciudadanía debe sentir a la Policía como una institución sólida, moderna y eficaz, tecnológicamente avanzada y sensible a las preocupaciones sociales».

Uno de los reconocimientos a los ciudadanos recayó en José Emilio Pascali González, responsable de una cafetería de la plaza de Italia y quien colaboró «activamente» para poder resolver el homicidio del DJ Eloy Malnero, quien falleció tras mantener una trifulca con un joven (ya detenido) y morir al golpearse la cabeza contra el cristal de una sidrería.

