Las posibilidades en torno a la luz se multiplican: así es la exposición de Guillermo Braga

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:49

El artista visual y fotógrafo Guillermo Braga, maravillado por los procesos artesanales de la imagen analógica, ha investigado las posibilidades expresivas de la materia fílmica mediante el uso de distintos dispositivos ópticos y mecánicos, configurando un imaginario visual que se despliega a través del retrato filmado. El resultado es una instalación audiovisual que lleva por título 'Descubro el rayo, tus ojos tiemblan', que se puede ver en la Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto como una de las actividades complementarias de la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

El nuevo trabajo expositivo del artista asturiano Guillermo Braga (La Carrera, 1994), que camina a caballo entre la fotografía y el cine experimental, contribuye a explorar nuevas posibilidades en torno a la luz: no solo como fuente de iluminación, sino como un principio capaz de transformar la imagen y los sentidos que percibe el espectador.

Desde esta premisa, la obra reúne una serie de filmaciones en las que los rostros de ocho actores son sometidos a la intensidad deslumbrante e intermitente de una luz estroboscópica, manipulada en directo por el propio artista. La pieza trata de llevar al límite ese proceso mediante la iluminación pulsatoria que anima los rostros, haciéndolos oscilar entre la presencia y la desaparición. Solo accedemos a ellos a través de ese centelleo que revela y oscurece: un mecanismo que sitúa al actor en el borde de su percepción y arrastra al espectador hacia ese mismo umbral, mediado por una pantalla desbordada por la imagen y el sonido.

Guillermo Braga acostumbra a explorar en sus trabajos la forma y las narrativas abstractas en relación con la investigación iconográfica y estética. Se centra en procedimientos visuales experimentales, en el uso de dispositivos analógicos de grabación y proyección, y en las sinergias entre distintos formatos.

La exposición 'Descubro el rayo, tus ojos tiemblan' permanecerá abierta hasta el próximo domingo 23 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana en que concluye la sexagésima tercera edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

