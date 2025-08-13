Ritmo con Delaporte y Abraham Mateo Gijón como escenario. Desde la plaza Mayor a Poniente, el público más joven disfrutó de dos grandes de la música

Hubo música clásica, hubo electrónica y la noche terminaba con ritmos latinos. La jornada ofrecía banda sonora para todos los gustos. Después de pasar por el recital de flauta travesera y piano con el que Juan Cossío y Óscar Camacho encandilaron al público del Jardín Botánico, llegaron el baile y la energía de dos de los nombres que están haciendo vibrar el panorama actual con más fuerza.

La primera parada era en la plaza Mayor, donde el dúo Delaporte demostró a los asistentes –que acudieron puntuales a la cita y abarrotaron, una jornada más, la plaza del consistorio–, que la electrónica y el pop combinan a la perfección. Conocidos por crear una fusión de ritmos electrónicos con melodías introspectivas, ofrecieron un espectáculo que iba más allá de la música para envolver al público en su particular atmósfera.

Pero la noche no acababa ahí: más tarde, Abraham Mateo tomaba el relevo con su energía arrolladora para hacer bailar a todos los asistentes desde el escenario de Poniente. El joven artista logró contagiar su enorme entusiasmo, demostrando una vez más por qué es uno de los referentes de la música actual.

