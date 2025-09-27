Un globo, dos globos, tres glooobos

Rafael Suárez-Muñiz Gijón Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La luna es un globo que se me escapó, pero lo que se me ha escapado ha sido contaros que la sidrería El Globo anteriormente estuvo en otra ubicación. Posiblemente hayáis oído algo alguna vez. Efectivamente, El Globo no tuvo una ni dos sino tres ubicaciones y todas en la misma calle San Bernardo. Pero, ¿por qué se llamará El Globo y qué negocio le precedió?

La mayoría de los gijoneses recordarán el segundo y más duradero local de la sidrería El Globo, en la esquina de la calle Julio Somoza con aquellos carteles de «Hay oricios», el olor de sus parrochas y por haber sido uno de los negocios que empezó a no escanciar sidra en las mesas. Su verdadero origen no fue muy renovador, aunque luego haya asumido una trayectoria vital de 55 años, ya que cogió un negocio con el mismo nombre y allí se puso. En la esquina de Melquiades Álvarez con San Bernardo, justo detrás de La Botica, abrió, en 1906, una tienda de ropa, lana y otros tejidos llamada Almacenes El Globo, comandada por Manuel S. Vallina. Seguramente empleara este nombre como una alegoría al comercio internacional y a los viajes en busca de tejidos.

El Globo cuando fue tienda de ultramarinos y La Botica, bar. 1960.

En la década de 1930, este comercio se fue a la calle Los Moros y el local pasó a ser una especie de tienda de ultramarinos con el mismo nombre, donde vendían vino, conservas, pollos, embutido, legumbres… Fue en esta misma esquina, tras haber dejado atrás una tienda de telas y otra de ultramarinos cuando se inauguró, el 3 de junio de 1970, la sidrería El Globo (donde hoy está La Farola). Su penúltimo propietario, el alma visible del negocio, fue Armando Rodríguez, que se hizo cargo de ello en 1992 y en 1998 se trasladó a Julio Somoza.

Barra de El Globo cuando abrió como sidrería. 3 de junio 1960. Vegafer

El 27 de junio de 1970 anunciábamos en este periódico la inauguración, en dicho local, de la cafetería Sermag y anteriormente había sido el café de Coto. En 1998 abrió El Globo, pero antes había habido dos sidrerías. En diciembre de 2023, un antiguo camarero de El Globo y su jefa de cocina, Bernabé Luces y Eva Fonrtariz, se fueron al local con doble entrada de la calle San Bernardo, justo enfrente del anterior.

