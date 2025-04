¿Sidra o cerveza para 'procesionar'?

Jana Suárez Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 17:28 Comenta Compartir

'La elección de Gijón'. Podría ser el título de una nueva y exitosa miniserie de cuatro días, en lugar de capítulos, que se desarrollará del 17 al 20 de abril en dos escenarios: la Primer Sidre l'Añu y la I Muestra Internacional de Cerveza. Difícil decisión, ¿o no?

«Pero... ¿por qué hay que elegir? Se puede ir a ambas cosas. Hay dos eventos y cada uno con una de bebida distinta como protagonista. Yo soy muy cervecero, pero también me encanta la sidra», responde salomónico José Luis Sarmiento, un caribeño afincado con su mujer en Gijón desde hace más de veinte años. «Yo soy una americana enamorada de la sidra y, como buen matrimonio, un día iremos a lo que él quiere y otro a lo que a mí me gusta», avanza Luchi Sarmiento.

Quince ediciones celebra ya la 'procesión' sidrera, un evento consolidado que este año traslada su ubicación al recinto ferial. «Mantenemos el precio de entrada de 10 euros con el que puedes beber toda la sidra que quieras de los más de 40 llagares y, por supuesto, disfrutar de bailes, concursos de escanciado, juegos tradicionales, showcoking, catas de sidra, buena comida, conciertos y un ambiente de romería increíble», describe Llucía Fernández, de la Fundación Asturias XXI, que organiza esta iniciativa sidrera cuyos horarios son: jueves de 12 a 21 horas, viernes y sábado de 13 a 21 horas y domingo, de 13 a 18 horas.

La tradición del 'Sidracrucis'

Además, desde hace más de veinte años, se celebra «una tradicional peregrinación el viernes santo: el 'Sidracrucis', que este año recorrerá tres sidrerías gijonesas y a continuación se trasladará hasta el concejo de Laviana. Autobús, comida, toda la sidra que quieran y espicha por solo 80 euros. Animamos a todo el mundo a apuntarse en el teléfono 684.644.711», subraya Llucía Fernández. «La pasión por la sidra, la bebida en Asturias por excelencia, a mí me embargó desde hace más de 15 años que llegué a esta región procedente de Rumanía», explica Ángela Batea, quien regenta desde hace ocho años la sidrería El Trébol en La Calzada y describe este evento como «un día muy especial en el que la gente, muchos turistas, conocen algo más de la cultura sidrera, la gastronomía, los 'cancios de chigre', los trajes tradicionales y disfrutan del ambiente chigrero».

Ampliar Ángela le echa un culín a Llucía en El Trébol. ARNALDO GARCÍA

EL COMERCIO salió a la calle a conocer tan ardua cuestión, y el corazón y la opinión realmente se mostraron divididos. «Yo soy de sidra, a mí un culín fresquín, y creo que a cualquier asturiano, me alegra el día», destaca Salomé Fernández. Al igual que ella, Manuel Rodríguez Treyes apuesta por la bebida asturiana: «Es imposible decir otra cosa, aunque he de reconocer que tengo el paladar un poco dividido porque una buena cerveza también me gusta». «Me gustan las dos, cerveza y sidra. Te diré sidra para no quedar mal, pero unas cañas con amigos, siempre prestan», responde.

31 cañeros bajo la cúpula

La opción cervecera también contará con un espacio único, esta Semana Santa, organizado por la asociación de la Milla de la Cerveza de Gijón, integrada por nueve establecimientos que se encuentran entre las calles Marqués de Casa Valdés y Premio Real. «Porque sabemos que esta ciudad está entregada al sabor de la cebada y van a poder degustar de las siguientes variedades: Lager, Bock, Sin gluten, Brown Ale, Red Ale, Trigo, Triple Abadía, IPA Nacional, IPA Internacional, Porter, Stout, Imperial Stout y Barrel Aged», relata el presidente de la asociación, Antonio Pellico. «La gente podrá disfrutar en la fascinante cúpula del Gijón Arena, de 31 cañeros, conciertos variados para todos los públicos, actividades, y muy buen ambiente», resalta Iker González, de la dirección de este espacio ubicado en la plaza de toros de El Bibio. Los horarios de la muestra cervecera son de jueves a domingo, de 18 a 24 horas, y el sábado tiene una franja extra de 12 a 16 horas. «De hecho, tendrá lugar una exclusiva cata de cervezas, a las 12 horas, para unas 50 personas. Muy pronto abriremos inscripciones, así que insto a la gente a que esté atenta a nuestras redes sociales», apostilla González. «Nos preguntan mucho si habrá comida», comenta el hostelero Pablo Breixo, quien contesta al instante: «Desde luego y muy variado. Habrá nachos de todas las variedades: vegetarianos, sin gluten, con pulled pork, pico de gallo y más cositas muy ricas que estoy ultimando, que se pueden llevar en la mano para comer cómodamente».

El precio de la entrada será de 3 euros y «el coste de las cañas y pintas, dependiendo de la variedad, será de entre 3 y 6,5. Una tarifa muy económica para todo lo que ofreceremos. No tenemos duda, estamos seguros que va ser todo un éxito y para repetir», remarca Manrique Salas, también hostelero. ¿Sidra? ¿Cerveza? ¿Ambas? Hagan sus apuestas.