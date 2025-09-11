La Universidad Popular estrena año académico

Arte en la Ciudadela. Este museo es una de las sedes de los talleres.

La oferta de la Universidad Popular (UP) para este otoño suma 141 cursos y talleres con temáticas del todo variadas. Hay seis áreas de trabajo: artes escénicas, artes visuales, artesanía y artes aplicadas, gastronomía, humanidades y ciencia. En detalle, ofrece cursos de teatro, danza, música, dibujo y pintura, fotografía, artesanía, artes aplicadas, cocina, lengua y literatura, arte, historia y patrimonio, naturaleza, ciencia y salud.

Se trata en su conjunto de una oferta de 1.905 plazas que se desarrolla en diferentes espacios de la ciudad y que suma hasta 5.808 horas de formación no reglada. Además, complementa la formación en las aulas con actividades paralelas, como el estreno de producciones teatrales, monólogos, musicales, muestras de danza contemporánea o conciertos, así como salidas en grupo para recoger setas, recorrer el patrimonio histórico y artístico de la ciudad, visitar a museos y exposiciones, realizar itinerarios por la naturaleza y un largo etcétera. Además, organiza varias exposiciones al año. En definitiva, son cursos prácticos y amenos pensados para un tiempo de ocio ajeno al individualismo y basados en el aprendizaje compartido y la participación distendida.

Los cursos y talleres formativos de la Universidad Popular pretenden responder a las necesidades educativas y culturales de la ciudadanía y por eso se abren a recibir alumnos de una edad comprendida entre los 16 y los 99 años con actividades a partir de nueve euros. Para que los interesados puedan participar en el nuevo curso tienen primero que formalizar su matrícula con la Tarjeta Ciudadana. El plazo comienza el martes 16 de septiembre y se prolongará hasta el 3 de octubre a las 8.30 horas. Hay cuatro maneras de hacerlo: en las oficinas de atención a la ciudadanía (con cita previa), a través de la aplicación de Gijón y de la página web http://actividades.gijon.es y también en los cajeros ciudadanos.

El nuevo año académico ya tiene fecha de inicio: los cursos y talleres comenzarán a partir de los días 8 y 9 de octubre, y se llevarán a cabo en diferentes espacios de la ciudad, incluyendo el Antiguo Colegio Manuel Medina y el Centro de Cultura Antiguo Instituto, centros municipales integrados, el taller de cerámica Litografía Viña, el Jardín Botánico y varios museos de la ciudad.

