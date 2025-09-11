La Universidad Popular estrena año académico
La oferta para este otoño incluye 141 cursos y talleres de temática variada, desde música, cocina, teatro y danza a psicología, tecnología y ciencia, para estudiantes de 16 a 99 años
Gijón
Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:11
La oferta de la Universidad Popular (UP) para este otoño suma 141 cursos y talleres con temáticas del todo variadas. Hay seis áreas de trabajo: artes escénicas, artes visuales, artesanía y artes aplicadas, gastronomía, humanidades y ciencia. En detalle, ofrece cursos de teatro, danza, música, dibujo y pintura, fotografía, artesanía, artes aplicadas, cocina, lengua y literatura, arte, historia y patrimonio, naturaleza, ciencia y salud.
1 /
Se trata en su conjunto de una oferta de 1.905 plazas que se desarrolla en diferentes espacios de la ciudad y que suma hasta 5.808 horas de formación no reglada. Además, complementa la formación en las aulas con actividades paralelas, como el estreno de producciones teatrales, monólogos, musicales, muestras de danza contemporánea o conciertos, así como salidas en grupo para recoger setas, recorrer el patrimonio histórico y artístico de la ciudad, visitar a museos y exposiciones, realizar itinerarios por la naturaleza y un largo etcétera. Además, organiza varias exposiciones al año. En definitiva, son cursos prácticos y amenos pensados para un tiempo de ocio ajeno al individualismo y basados en el aprendizaje compartido y la participación distendida.
-
Cursos a destacar Universidad Popular
Los cursos y talleres formativos de la Universidad Popular pretenden responder a las necesidades educativas y culturales de la ciudadanía y por eso se abren a recibir alumnos de una edad comprendida entre los 16 y los 99 años con actividades a partir de nueve euros. Para que los interesados puedan participar en el nuevo curso tienen primero que formalizar su matrícula con la Tarjeta Ciudadana. El plazo comienza el martes 16 de septiembre y se prolongará hasta el 3 de octubre a las 8.30 horas. Hay cuatro maneras de hacerlo: en las oficinas de atención a la ciudadanía (con cita previa), a través de la aplicación de Gijón y de la página web http://actividades.gijon.es y también en los cajeros ciudadanos.
El nuevo año académico ya tiene fecha de inicio: los cursos y talleres comenzarán a partir de los días 8 y 9 de octubre, y se llevarán a cabo en diferentes espacios de la ciudad, incluyendo el Antiguo Colegio Manuel Medina y el Centro de Cultura Antiguo Instituto, centros municipales integrados, el taller de cerámica Litografía Viña, el Jardín Botánico y varios museos de la ciudad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.