«Hemos venido desde Madrid sólo por ver el buque»

Soraya Pérez Gijón Viernes, 4 de julio 2025, 21:16 | Actualizado 21:30h. Comenta Compartir

El emblemático buque 'Juan Sebastián de Elcano' y la moderna fragata 'Blas de Lezo', donde se forma la Princesa Leonor, no son barcos que pueden visitarse todos los días. De hecho, tenerlos hasta el 7 de julio atracados en el puerto de El Musel, en Gijón, es todo un privilegio que muchos asturianos y españoles de todo el país han decidido no perderse.

Hoy, en el primer día de visitas, las colas que se formaron para conocer estas embarcaciones fueron multitudinarias. Muchos esperaron hasta dos horas, de pie y con calor, para poder acceder a ellos. Incluso, fue tanta la gente que visitó El Musel, que el cupo se agotó a las 16.30 horas y la Armada se vio obligada a cerrar el acceso hasta hoy por el exceso de visitantes.

De norte a sur y de este a oeste del país venían este viernes cientos de españoles que visitaban los barcos, la mayoría por primera vez. Algunos, incluso, habían venido exclusivamente para esta visita. «Estamos trabajando y con la agenda súper apretada. Hemos venido desde Madrid, así de manera improvisada, sólo por ver el buque 'Juan Sebastián de Elcano'. Apenas supimos que iba a estar en Gijón, no lo pensamos dos veces», contaron los madrileños Fernando Díaz y María Martín, que estaban con su hijo.

Díaz contó, además, que «mi padre fue soldado y desde siempre he tenido especial interés en el mundo militar. Para mí esto es interesante y apasionante. Pocas veces en la vida se tiene el privilegio de entrar en el Elcano», dijo.

Después de horas de espera y de culminar la visita, hoy Jesús Sánchez y Leyre García, de Cuenca, contaron que «nos llamó la atención que el Elcano, a pesar de ser un buque muy antiguo, está muy bien conservado y limpio. Cuando entras te sientes muy pequeño, es más impresionante por dentro que por fuera», subrayó Sánchez.

Sobre la fragata 'Blas de Lezo' indicaron que «es muy moderna y llamativa por fuera, aunque no la pudimos visitar por dentro», explicó García.

Detrás de ellos también terminaban su visita otra familia madrileña, que estaba de vacaciones en Santander y decidió pasar por Asturias unos días para visitar los barcos. «Son una pasada, pero no nos dejaron ver todo lo que queríamos y la 'Blas de Lezo' hoy estaba cerrada por la tarde. Hay un protocolo muy estricto. Sobre todo, te dejan visitar la cubierta del Elcano, aunque a mí me hubiese gustado ver el motor y los camarotes», comentaron David Benitez y Gloria Fernández.

Aunque Fernández aclara que «pese a las restricciones, merece la pena verlo. Hay muchas escaleras por dentro, es un mundo en el que te pierdes», señaló.

Para otros visitantes, sin embargo, esta no era su primera visita al Elcano. «Hace 25 años me amputaron parte de la pierna en un accidente. Aún así hago esta cola y lo que haga falta para volver a visitar el Elcano. También monto a caballo y llevo mi vida con total normalidad», contó Javier Ojeda, que estaba acompañado por su mujer, Gloria Marcos.

Esta pareja cuenta que «ya hemos estado otras veces en el Elcano y en el 'Juan Carlos I', en Vizcaya. Me queda por conocer sólo la fragata 'Blas de Lezo' y a eso hemos venido», dijo Javier Ojeda.

Añade que «para cualquier español, la 'Blas de Lezo' es una figura que no se puede calificar de lo impresionante que es. Hace años, en una celebración en Reino Unido, el gobierno español mandó a la 'Blas de Lezo' porque es una fragata icónica, moderna y es un ejemplo muy potente de nuestra Armada», comentó.

De Sevilla a Asturias

Incluso hubo quien hoy llegó a Asturias desde Sevilla con la idea de visitar el Elcano y la 'Blas de Lezo'. Fue el caso de la sevillana Ana María Cala esperó durante más de una hora en El Musel para poder acceder al buque de sus sueños 'Juan Sebastián de Elcano'. «No me lo iba a perder por nada del mundo. Este buque tiene historia. Es un orgullo para los que somos españoles de corazón», dijo.

Añadió que «de los 76 guardiamarinas que van en el Elcano está el hijo de una prima mía y tenía ganas de conocerlo. He venido sola y no me importa porque me hace mucha ilusión entrar al barco. Además, en las colas se hacen buenos amigos», bromeaba.

Fue tanta la gente que ayer acudió al puerto de El Musel para visitar la fragata 'Blas de Lezo' y el buque de formación 'Juan Sebastián de Elcano' que algunos se quedaron con las ganas de entrar, ya que, se tuvo que cerrar el acceso durante la tarde ante el exceso de visitas. Para hoy se espera otra jornada de visitas masiva. Como ayer y hasta mañana los barcos podrán visitarse en horario de 15 a 22 horas.