Xixón Fem Music, una escuela muy bien entonada

Con la llegada de la nueva estación, regresa una de las actividades más recientes desarrolladas por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Se trata de la segunda convocatoria del semillero de bandas del proyecto Xixón Fem Music, una propuesta iniciada el año pasado con el propósito de visibilizar la desigualdad de género existente en el ámbito de la música a nivel local y llevar a cabo acciones para ayudar a reducirla.

Tras una primera edición llevada a cabo entre octubre de 2024 y junio de 2025 en la que se constituyeron tres bandas formadas en exclusiva por músicas que continúan funcionando de manera autónoma (Cubo de Kubrick, Incidencias y Six-On), la convocatoria repite planteamiento, objetivos y hasta profesionales de Primera División en el papel de tutoras. Cuenta con la colaboración de Mar Álvarez, de los grupos Pauline en la Playa, Petit Pop, Las Malvinas y Undershakers; Sil Fernández, de Silvidos y Gemidos, Delagua, Los Commodoros o Hot Shot, y Cris Montull, de Cristina Montull Trío, Pauline en la Playa, Girls to the front, Donna y las Dinamos...

Información práctica Participación Las músicas amateur interesadas deben rellenar el formulario en la web antes del 29 de octubre. El CMI El Llano acoge el sábado 25, a las 18 horas, un concierto-presentación con la actuación de las bandas de la primera edición, de músicas amateur y del grupo formado por las tutoras, Las Tichers.

En base a los niveles, aptitudes, gustos musicales e instrumentos practicados por las solicitantes, se propondrá la formación de tres bandas, a las que se les facilitará un local de ensayo y el equipo necesario para el desarrollo de su actividad. Eso sí, las músicas interesadas, esto es, instrumentistas y cantantes mayores de 16 años, han de tener un nivel mínimo en su instrumento o voz. Para demostrarlo tendrán que enviar audios o vídeos de actuaciones en directo o enlaces a estas en internet ejecutando algún tema. Las aspirantes no deben haber ejercido de manera profesional anteriormente.

Entre las condiciones para participar en la segunda convocatoria del semillero de bandas está tener disponibilidad para asumir un ensayo semanal, en día y horario a consensuar en el grupo una vez constituido, y se ha de asumir el compromiso de asistencia a los ensayos marcados. La tutorización de los grupos tendrá una duración limitada, con un mínimo de seis meses a partir del inicio de los ensayos. Después, será el momento de volar en solitario.

