Trump se toma una pausa antes de responder al ataque de Irán

Donald Trump no se caracteriza por su cautela, pero hasta él entendió anoche que Oriente Próximo puede estallar como la pólvora si no se toma una pausa para responder al ataque iraní. El personal de la Casa Blanca y las televisiones estadounidenses se preparaban anoche ... para dar en directo la reacción del comandante en jefe al ataque con misiles lanzado «inequívocamente» desde Irán contra dos bases estadounidenses en Irak, cuando llegó una contraorden a través de su portavoz: el presidente no hablará esta noche.

Su mensaje a la nación en respuesta a lo que es «un acto de guerra, por cualquier definición razonable», sentenció el senador Lindsey Graham, llegará «por la mañana», sin que se haya anunciado ninguna hora. El argumento es que EEUU quiere esperar a la luz del día en Irak para hacer balance de los daños antes de responder. Si se trata solo de daños materiales contra la infraestructura, Trump podría salvar la situación con nuevas sanciones, pero de haber víctimas mortales tendría que hacer reaccionar con más contundencia. Dos de los misiles cayeron en la base de Irbil, en el corazón del Kurdistán, sin que uno llegase a explotar. Fuentes de CNN en el Pentágono afirman que la docena de cohetes que cayó sobre la base de al-Asad, a 200 kilómetros de Bagdad, explotaron en áreas que no ocupan los soldados estadounidenses. Otras contingentes extranjeros, como el danés, habían abandonado ya la base. «¡Todo está bien!», tuiteó Trump tres horas después de que se conocieran los ataques, en un mensaje lleno de exclamaciones. «Se está llevando a cabo la evaluación de daños. ¡Hasta ahora, todo bien! ¡Tenemos el ejercito más poderoso y mejor equipado del mundo con diferencia! Haré unas declaraciones mañana por la mañana». Recluido en la Sala de Situación de la Casa Blanca con su equipo de Seguridad Nacional y los secretario de Estado y Defensa, bajo fuertes medidas de seguridad, el mandatario sopesaba la respuesta que según Graham consistirá en atacar objetivos militares o petroleros. Irán ya ha advertido de que eso desencadenaría otra represalia y promete empezar por aquellos países que faciliten la operación estadounidense, nombrando en concreto las ciudades de Haifa, en Israel, y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, como posibles objetivos. El senador estadounidense amigo de Trump, que sirve en el Comité de Asuntos Exteriores, dijo ayer en la cadena Fox que el mandatario tiene autoridad para responder como crea oportuno al considerarse el ataque iraní como un acto de guerra. «Déjame decirte esta noche, Irán, si estás viendo la televisión, que acabo de colgar el teléfono con el presidente: Tu suerte está en tus manos en términos de la viabilidad económica del régimen. Si continúas con esta mierda te vas a despertar un día fuera del negocio petrolero». Más información: Irán aprueba calificar al Pentágono como fuerza terrorista AGENCIAS Desbandada de tropas en Irak mercedes gallego Pese a la gravedad de los ataques con los que Irán se venga del asesinato extra judicial de su general Qassem Soleimani, la amenaza de Graham era mucho más contenida que la que hizo el propio Trump el domingo al anunciar sus intenciones de bombardear el patrimonio cultural iraní si este país se atrevía a responder. Ayer, cuando la venganza de Irán parecía inminente, Trump reculó a regañadientes, informado de que algo así violaría la legalidad internacional. «A ellos se les permite matar a nuestra gente, lisiarlos, volarlo todo por los aires y no hay nada que los detenga, mientras que nosotros se supone que debemos ser muy cuidadosos con su patrimonio cultural», refunfuñó. «Si esa es la ley, me gusta obedecer la ley». Informada con una nota de los ataques que podrían ser el detonante de una nueva guerra, la portavoz del Congreso Nancy Pelosi pidió «acabar con las provocaciones innecesarias» y reclamar a Irán el fin de la violencia. «Ni EEUU ni el mundo pueden permitirse una guerra», advirtió.

